Citi aceptó que inversionistas mexicanos tengan preferencia en compra de Banamex: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el grupo financiero estadounidense Citigroup aceptó que sean inversionistas mexicanos los que tengan preferencia en el proceso de compra-venta de Banamex.

En su conferencia matutina de este miércoles, el primer mandatario recordó que esta fue una de las sugerencias que hizo, ante el anuncio de la venta de Banamex realizado a inicios del 2022.

“Tengamos en cuenta que si se trata de bancos privados extranjeros, las utilidades no se quedan en México, no se reinvierten en el país. Eso es el colmo, porque no sólo son altos cobros de intermediación, de comisiones, sino que las utilidades no se reinvierten en México, por eso queremos que el banco se quede en el país”, dijo.

Mencionó que otras de las recomendaciones que ha hecho ante esta operación, son que los compradores tengan solvencia económica para proteger a los clientes del banco; que estén al día en el pago de sus impuestos y que los paguen tras la transacción; que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México, y que no se despida a trabajadores.

Desde luego todo esto de manera respetuosa porque se trata de una operación entre particulares, pero va bien”, manifestó.

No hay fundamento para detener el proceso de compra-venta

Por otra parte, y luego de que se diera a conocer que un juez de la Ciudad de México emitió una nueva resolución para frenar la venta de Banamex en tanto no se resuelva el proceso judicial que el banco tiene con la empresa naviera Oceanografía, mientras que Citibanamex impugnó la decisión a través de un amparo, el Presidente consideró que no hay fundamento para que el proceso se detenga.

“Tengo información de que sí existe este amparo, pero todos los especialistas en derecho sostienen que no hay fundamento y que no va el Poder Judicial, detener el proceso de compra-venta de Banamex. Eso continúa su curso normal”, señaló.

Agregó: “creo que están aprovechando la circunstancia para avanzar en sus denuncias o en las querellas que existen”.

En este sentido, el Jefe del Ejecutivo aseguró que su gobierno va a facilitar que se lleve a cabo esta operación, pues consideró que ayuda al país.