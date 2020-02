De acuerdo con el ranking “Banking 500 2020” de Brand Finance, difundido por la publicación The Banker, Banorte se ubicó como la marca más valiosa de la industria en México. No obstante, en el reporte no se da a conocer el valor de la misma.

En un comunicado, Banorte detalló que en la lista, este banco aparece en la posición número 1 de México, y en la número 137 del mundo en una lista de 500 entidades, dominada sobre todo por bancos chinos.

“El banco mexicano subió 27 posiciones con respecto a 2019, cuando ocupó el sitio 163”, detalló la institución regiomontana.

El ranking elige a las 500 marcas bancarias más valiosas con base en los criterios del estándar de valoración de marca ISO 10668, internacionalmente reconocido, y creación de Brand Finance.

Brand Finance es la consultora independiente de valuación de marcas líder en el mundo, experta en cuantificar el valor financiero de las mismas. El estudio es patrocinado y publicado por The Banker, publicación financiera internacional propiedad del grupo The Financial Times.

En el proceso de integración del ranking, se define “marca” como un intangible destinado a identificar los bienes, servicios o entidades, así como a crear imágenes y asociaciones en la mente de los públicos interesados, para generar beneficios económicos a través de nombres, signos, símbolos, logotipos y diseños.

Para Banorte, puntualizó el banco, este reconocimiento es un impulso para seguir trabajando en línea con su visión 2020: ser el mejor grupo financiero para sus clientes, colaboradores, inversionistas y las comunidades en las que opera.

“Para nosotros en Banorte es un orgullo ser reconocidos como la marca más valiosa de la industria bancaria en México; es un reconocimiento internacional a nuestro liderazgo, ya consolidado en el país”, comentó Marcos Ramírez Miguel, Director General de Grupo Financiero Banorte.

