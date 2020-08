Sector rural y mipymes, prioridades del Pronafide

Banca de desarrollo buscará incluir a más personas al sistema financiero el resto del sexenio

El Pronafide 2020-2024 detalla que, en particular, se busca atender al sector rural, a las mipymes y a la población con bajos ingresos que no puede adquirir vivienda por no contar con los requisitos mínimos solicitados por el sector formal.