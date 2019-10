La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya trabaja en el diseño de lo que será la política nacional de inclusión financiera para este sexenio. Juan Antonio Quesada, secretario técnico del Consejo Nacional de Inclusión Financiera, de la CNBV, explicó que hay una serie de borradores, que tienen sustento en los diagnósticos que se han realizado en el pasado.

En el Encuentro Fincluye, organizado por Citibanamex, mencionó que hoy, por ejemplo, sólo 47% de los adultos en México tiene una cuenta bancaria; además de que más de 90% de la población usa el efectivo para realizar sus transacciones cotidianas.

En este sentido, adelantó que algunos de los objetivos que deben cumplirse con esta política nacional de inclusión financiera son: ampliar el uso de productos y servicios financieros para la población, además de fomentar la reducción del uso del efectivo al promover los pagos digitales, tal y como ya se inició con la plataforma de cobros y pagos digitales, CoDi.

También, dijo, deben incrementarse los puntos de acceso físicos al sector financiero, además de los niveles de alfabetización. “Es en la parte de educación financiera donde creo que tenemos que trabajar mucho”, expuso.

El funcionario agregó que debe fortalecerse el acceso a herramientas de información, a mecanismos de protección a los usuarios, así como a los productos y servicios existentes; lo mismo que en los sectores más vulnerables como mujeres, adultos mayores y migrantes. “Es uno de los temas que el sistema financiero debe atender”.

Marco regulatorio está completo

Juan Pablo Graf, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP, comentó por su parte que, en materia regulatoria, el marco hoy está completo, pues en el transcurso de los años se ha trabajado en este tema, y lo más reciente es la aprobación de la llamada Ley Fintech.

Destacó que, a nivel nacional, México está bien posicionado en cuanto a avances en la regulación del sistema financiero.

No obstante, reconoció que ahora vienen temas como una regulación diferenciada para la banca, e identificar los cuellos de botella y poder, con ello, desplegar los programas sociales con los que se busca una mayor inclusión financiera. También, dijo, vienen movimientos importantes en el llamado Banco del Bienestar, además de que consideró necesario que haya un sistema más abierto.

Hoy los usuarios no se sienten cómodos

Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, mencionó que hay pendientes en materia de acceso y uso de productos y servicios financieros, pero también en materia de accesibilidad, pues hoy los usuarios no se sienten cómodos al utilizar la infraestructura bancaria.

“Por el lado de los bancos también hay un pendiente, no es sólo que haya acceso, sino que sea accesible el sistema financiero. Uno puede tener una sucursal cerca, pero a lo mejor acceder a la sucursal no siempre es sencillo. Las tarjetas de débito no son utilizadas porque no les quedan claros los beneficios que pueden tener al utilizarlas”, señaló.

Dijo que aunque hay avances en tecnología, también con ello pudiera generarse una brecha, al dejar fuera a sectores como los adultos mayores.

CoDi no será exitoso si no se logra mayor inclusión

El subgobernador del Banxico mencionó, por otra parte, que este organismo central tiene una apuesta enorme en el CoDi, al considerar que se volverá muy importante en las transacciones y ayudará mucho a la inclusión financiera.

No obstante, reconoció que el proceso tomará tiempo y será paulatino, para lo cual se requiere, indicó, de la participación de todos los agentes económicos. “Esa parte es en la que estamos ahora. Lo que importa ahora es que la gente conozca el instrumento”.

De igual forma, comentó que el éxito del CoDi no es que la gente deje de usar tarjetas para pagar ahora con el celular.

“Ése no es el éxito del CoDi, el éxito del CoDi va a ser (lograr) que el que no tenía una tarjeta de débito ahora la empiece a usar. Por ejemplo, que gente que recibía programas sociales y no podía pagar, ahora pueda realizar transacciones”, enfatizó.

Incluir tema financiero en escuelas normales

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, también estuvo en el encuentro, y ahí destacó la importancia de que desde las aulas se fomente la educación financiera.

Dijo que si desde muy pequeños los niños son instruidos con claridad en la importancia del ahorro, inversión, formación de un patrimonio propio y metas financieras, se tendrán ciudadanos mejor preparados para una vida adulta más organizada.

Por ello, dijo que se debe trabajar ya en las escuelas normales para incluir el tema financiero, y planteó hacer de manera conjunta en la elaboración de materiales de capacitación.

