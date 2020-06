Las aseguradoras pueden hacer frente a la pandemia del Covid-19 en el país, incluso en caso de haber un repunte en los casos o bien un rebrote indicó Jesús Martínez, CEO de Mapfre México y Latinoamérica.

En entrevista, el directivo señaló que la solvencia de las aseguradoras es un punto a su favor, con lo cual han podido hacer frente a los gastos de sus asegurados que se han contagiado de este nuevo virus.

“Llevamos unos cuantos años donde hay un exceso de capital, por lo que cualquier situación que se salga de lo normal podrá ser atendida por las aseguradoras”, indicó.

De acuerdo con los últimos datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el índice de solvencia al cierre del primer trimestre del año se ubicó en 3.0, es decir, las aseguradoras cuentan con tres veces más recursos de los requeridos por ley para cumplir las obligaciones con sus asegurados.

“En este momento estamos saliendo con muy buena salud de esta crisis y, ojalá que no se dé, si hubiera un repunte en los casos o un rebrote masivo, estoy convencido de que el sector y compañías estamos preparados para ello”, agregó Jesús Martínez.

En el caso de la aseguradora que dirige, señaló que en los últimos dos meses sí han registrado menores primas en los rubros que no están relacionados con la salud, como el de automóviles. Si bien la aseguradora se verá afectada por la recesión económica de este año, no harán estimados hasta no tener datos más concretos sobre la situación; no obstante, espera que la recuperación económica sea en “V”. “Si no es así, será difícil que presentemos un crecimiento respecto al año pasado”.

La AMIS prevé que este año el sector asegurador registre una contracción de 5.4% derivada de la inminente recesión económica de México, provocada por las medidas de confinamiento para evitar el contagio del Covid-19.

Adaptación

Si bien el sector asegurador “está dando lo que se espera de él”, aún está en un proceso de adaptación, indicó Jesús Martínez, quien añadió que este es el principal reto de las compañías aseguradoras, además de incrementar la cobertura que tienen en la población mexicana.

Asimismo, indicó que las aseguradoras respondieron con éxito ante la situación gracias a que varias eliminaron la exclusión de este nuevo virus, además de flexibilizar sus términos y condiciones para llegar a más mexicanos.

Al corte del 15 de junio, las aseguradoras registraron 2,364 casos de usuarios del seguro de gastos médicos que dieron positivo a Covid-19, por el cual se reclamaron 1,046 millones de pesos, mientras que en el seguro de vida el monto reclamado fue por 367 millones de pesos por 1,476 defunciones.

Otro tema al que se tuvieron adaptar, refirió el CEO de Mapfre, fue el de la tecnología, ya que tuvieron que acelerar proyectos de transformación tecnológica que tenían pensados hacía el futuro.

“Tuvimos que acelerar la digitalización. Proyectos en donde nos hubiéramos tardado más tiempo, años por ejemplo, los tuvimos que implementar en cuestión de días debido a la pandemia y las medidas excepcionales que tuvimos que poner en marcha”.

En este sentido, proyectos de home office para sus colaboradores, así como la firma digital para que sus clientes firmen, de manera remota, documentos y el ajustador remoto fue algo que tuvieron que implementar en los meses pasados para seguir adelante con sus operaciones.

[email protected]