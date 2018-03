A pesar de los anuncios de algunas armadoras automotrices de no realizar inversiones en México, debido a las políticas proteccionistas anunciadas por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las financieras especializadas en crédito automotriz auguran un buen dinamismo para este tipo de financiamiento en este año.

De acuerdo con Carlos Provencio Muñoz, secretario del Consejo de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), el dinamismo del crédito automotriz continuará en el 2017, como en otros años, donde los intermediarios financieros no bancarios han aumentado su participación.

Datos de la AMFE arrojan que de los 242,435 millones de pesos que representa la cartera del crédito automotriz en el país, los asociados a este organismo concentran 68.7%, mientras que los bancos 31.3 por ciento.

Ante los anuncios de algunas armadoras, nosotros como asociación estamos previendo que el mercado no sufra algún tipo de incidencia; sin embargo, claramente las circunstancias generarán condiciones económicas, a las cuales no somos ajenos donde habrá gente que tenga que devolver la unidad (por falta de empleo), pero seguramente las financieras tendrán mejores análisis de crédito porque su negocio es dar un crédito y tener una cartera vigente , explicó Provencio Muñoz.

Ante este contexto, el secretario del Consejo de la AMFE indicó que si bien el dinamismo del crédito automotriz no se detendrá en el 2017, es necesario que el gobierno federal apuntale las medidas para prevenir el ingreso en demasía de automóviles provenientes de Estados Unidos.

Parte de lo que este gobierno debe reforzar es mantener la limitación y evitar a toda costa que la importación de vehículos provenientes de Estados Unidos se haga como antes, esa es una medida muy eficaz que ha permitido que la industria automotriz en el país crezca y se desarrolle plenamente , comentó.

Incertidumbre por?banca de desarrollo

Por su parte, Enrique Bojórquez Valenzuela, presidente de la AMFE, mencionó que los intermediarios financieros no bancarios tienen incertidumbre ante la falta de directores en algunos bancos de desarrollo, los cuales son importantes fuentes de fondeo de este tipo de instituciones.

Bojórquez Valenzuela expresó que esta falta de mandos en los bancos de desarrollo no les ha permitido enviar las señales positivas que se requieren en estos momentos de incertidumbre económica.

Este año empezó bastante complicado. Entonces es cuando debemos trabajar de una manera más coordinada con todas las instituciones financieras, con gobierno, para plantearnos los retos a los que podemos aspirar este mismo año , expuso el presidente de la AMFE.

El representante de la Asociación precisó que en la actualidad Bancomext, Banobras, Bansefi, son entidades de desarrollo que no cuentan con un director general con el cual los asociados a la AMFE puedan establecer planes de trabajo.

No hay director general en Bancomext, Banobras y Bansefi (...) se empiezan a dar salidas pero todavía no hemos visto la llegada de las personas que encabezarán a estas instituciones. Es importante mandar señales positivas, saber que la AMFE y creo que los mexicanos en general no debemos dejar de mantener (el dinamismo de) una economía en riesgo, si nos descuidamos se van a cumplir los peores presagios , agregó.

Al no ser bancos y no poder captar recursos del público en general, los asociados a la AMFE tienen que apoyarse en la banca de desarrollo para colocar recursos.

Actualmente, los asociados a la AMFE representan activos por más de 319,704 millones de pesos, es decir, 2.2% del PIB,una cartera total mayor a los 211,310 millones de pesos diversificada en sectores como el automotriz, agropecuario, de consumo, empresarial e inmobiliario.