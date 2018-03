Con la finalidad de que todas las entidades del sistema financiero cuenten con un oficial de cumplimiento certificado en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo, los interesados en dicha certificación contarán con tres oportunidades este año para cumplir con dicha disposición.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las evaluaciones se realizarán el próximo 22 de abril, el 1 de julio y el 4 de noviembre del presente año.

El examen de certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo se aplicará en las sedes que determine la CNBV en las siguientes entidades federativas: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León , explicó el órgano regulador quien agregó que existe un cupo de hasta 1,500 lugares por evaluación.

El organismo detalló que a partir de la reforma financiera, se implementó esta certificación, la cual permite a la autoridad constatar que los profesionales que prestan sus servicios a las entidades financieras y personas sujetas a su supervisión, cuenten con un estándar mínimo en conocimientos en materia de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo.

La certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero es un mecanismo de profesionalización para auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y otros profesionales que prestan sus servicios a las entidades sujetas a la supervisión de la Comisión , explicó la CNBV.

El órgano regulador detalló que desde el 2015, cuando comenzó el proceso de certificación, a la actualidad se han certificado en la materia a más de 1,700 personas.

Los que cumplen y los que no

Desde el 2015 y hasta el cierre del 2016, algunos sectores ya tuvieron dos oportunidades para poder certificar a su personal en la materia; sin embargo, a pesar de esto no todas las instituciones que han presentado las evaluaciones han obtenido la certificación.

De acuerdo con el estatus de la certificación de oficiales de cumplimiento, de los 17 almacenes generales de depósito sólo cuatro no han obtenido dicha certificación; asimismo, de los seis bancos de desarrollo, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Banco el Ahorro Nacional y Servicios Financieros no han logrado cumplir con dicha disposición.

El sector de la banca múltiple, compuesto por 47 entidades en operación, ya tiene a todas sus instituciones con oficiales de cumplimiento certificados al igual que las 36 casas de Bolsa que supervisa la CNBV.

Asimismo, de las nueve casas de cambio, dos no han logrado cumplir con esta disposición.

Donde hay un rezago importante es el sector de centros cambiarios, ya que de los 1,280 que supervisa la CNBV, sólo 181 han certificado a su oficial de cumplimiento, es decir 14% del total de este tipo de entidades.

Con respecto al sector de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, de las 152 entidades que supervisa la CNBV, 92 entidades no han cumplido con dicha disposición.

Además, de las siete sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión tres, no han podido certificar a su oficial; de las 43 sociedades financieras populares, 18 no han podido cumplir con dicha disposición.

Sobre el sector de las sociedades operadoras de fondos de inversión, de las 26 entidades supervisadas cuatro no han podido certificar a su oficial de cumplimiento.

De las 50 sociedades financieras de objeto múltiple reguladas (sofomes), ocho no han podido cumplir; 22 de 53 transmisores de dinero no han certificado a su oficial y 47 de 93 uniones de crédito no han cumplido.

Asimismo, 419 sofomes no reguladas ya lograron certificar a su oficial al igual que la Financiera de Desarrollo Agropecuario.

fernando.gutierrez@eleconomsita.mx