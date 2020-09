A pesar del crecimiento de los corresponsales bancarios en los últimos años, aún no se logra llegar a todos los municipios, por lo que la Asociación de Bancos de México (ABM) busca que la presencia de esta figura crezca en más localidades, sobre todo rurales.

María del Carmen Fernández, coordinadora del comité de corresponsales de la ABM, explicó que hoy los corresponsales bancarios (comercios en los que se pueden realizar ciertas operaciones financieras) cubren el 71% de los municipios del país, mientras que las sucursales lo hacen en alrededor del 50 por ciento.

“Hay una oportunidad muy grande de expandir esta figura en México”, dijo durante la sesión de este jueves 3 de septiembre de #BancaExplica a través de Facebook que organiza semanalmente la ABM.

Recordó que esta figura nació entre el 2010 y 2011, y del 2012 al 2018 el número de puntos de acceso pasó de alrededor de 22,000 a 44,000, un crecimiento de 100 por ciento.

También comentó que mientras en el 2012, cerca de 21 millones de adultos declararon haber usado los corresponsales, para el 2018 la cifra se incrementó en otros 10 millones, un 49% más.

En las localidades rurales, el número de usuarios de esta figura pasó de 4 millones a 8.1 millones en el periodo, un crecimiento de 104 por ciento.

No obstante, subrayó que todavía queda gran oportunidad para aumentar la presencia en estas zonas, por lo que invitó a los comercios a informarse sobre cómo pueden sumarse, pues aclaró que no sólo las grandes cadenas comerciales pueden fungir como corresponsales, sino también los pequeños e incluso son estos los que pueden atender a los municipios no atendidos.

“Queremos invitar a los comercios, a que se acerquen y pregunten qué se necesita”, dijo.

Beneficios para clientes y comercios

María del Carmen Fernández comentó que los beneficios del uso de corresponsales bancarios son para todos. Para los clientes, en tiempo, pues no tienen que hacer filas; también en lo económico, toda vez que se ahorran en transporte; y en estos tiempos de contingencia, también se reduce el riesgo que representa acudir a lugares concurridos.

En cuanto a los comercios, los beneficios son que tienen una oportunidad de tener ingresos adicionales; lo mismo que de aumentar el tráfico de clientes; y una mayor fidelidad de estos.

Ehortan a usarlos en tiempos de pandemia

La integrante de la ABM destacó que en el pago de servicios, depósitos en efectivo o pago de créditos, para quienes hoy no tienen la disposición de un medio digital, pero necesitan trasladarse a una sucursal, los corresponsales son una opción.

“Porque seguramente algún comercio va a estar más cerca e incluso les ahorra tiempo. Derivado de la situación con la pandemia, no teníamos mucha movilidad, pero hoy vamos a una farmacia, vamos a algún comercio, y aprovechamos para realizar las operaciones”, refirió.

Agregó que, a diferencia de una sucursal, los comercios pueden estar menos concurridos, lo que reduce los riesgos en esta contingencia sanitaria.

Operaciones que pueden realizarse en corresponsales bancarios:

Depósitos

Pago de créditos

Pago de servicios

Retiros de efectivo

Consulta de saldos y movimientos

Remesas

Pago de cheques

Circulación de medios de pagos

kg