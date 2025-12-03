El 2025 será otro año de ingreso histórico de remesas, pese a la moderación

Incluso con la moderación en el envío de remesas a México que se ha presentado en siete de los 10 meses reportados por el Banco de México, el 2025 se perfila a convertirse en otro año de entradas históricas en dólares, el tercero consecutivo, aseguró el CEO y cofundador de la plataforma de envíos Zapp, Luis Orozco.

El experto anticipó que al cierre del año, el flujo acumulado de remesas dirigidas a México será superior al de cualquier año previo al 2022. Entre enero y octubre del 2022, las remesas ascendieron a 58,867 millones de dólares.

Esta semana, el Banco de México dio a conocer que el flujo acumulado de remesas captadas en México ascendió a 51,344 millones de dólares entre enero y octubre. Si bien es un flujo inferior al recibido en el 2024, que fue de 54,090 millones y al del 2023, que sumó 52,908 millones de dólares, se mantiene por encima de los registrados en el 2022 y el 2021.

Al interior de un análisis titulado “Remesas en el 2025, ¿Realmente será un año malo?”, puso de relieve que “a pesar de la complejidad en las condiciones que enfrentó la comunidad mexicana en Estados Unidos, han demostrado una resiliencia admirable, encontraron la manera de seguir apoyando a sus familias en México”.

La complejidad de las condiciones a las que se refiere son el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos; los operativos antiinmigrantes; cambios regulatorios que afectaron la estabilidad del empleo para latinos y las señales de desaceleración que sí enfrentó el mercado laboral en los sectores donde se concentra la fuerza laboral mexicana.

En el 2024, señales de enfriamiento

En el análisis, el experto destacó que desde mediados de 2024, las remesas empezaron a enfriarse y a registrar caídas frente al año anterior.

En diciembre del 2024, bajaron 4.9% anual, la caída mensual más fuerte desde el 2013, señaló.

En ese momento, los migrantes desplazados enviaron a sus hogares en México 5,222 millones de dólares, con lo que se hilaron cuatro meses consecutivos de envíos que superaron los 5,000 millones de dólares.

Tal como explicó el experto, el flujo mensual de remesas en ese diciembre, resultó el más bajo de los últimos nueve meses y la tasa anual significó una contracción anual de 4.9 por ciento.

Diciembre incierto

Expertos de Banco Mundial, que también tienen amplia experiencia reportando y analizando los flujos migratorios y envíos de remesas, han explicado que en diciembre suele presentarse un repunte importante de estos recursos, vinculado a la celebración de la Navidad.

“A veces el dinero enviado se utiliza para compensar la ausencia del miembro clave de la familia”, señalaron al interior del blog institucional del BM titulado “Dear mom, happy mothers day!”

Un incremento que solía ser inferior al que envían en mayo, para apoyar a las mamás del emisor. Sin embargo, el 2025 resultó el segundo mes de mayo consecutivo con una caída en el flujo anual de remesas.

Las familias receptoras de remesas captaron 5,360 millones de dólares en ese mes, una entrada que significó un descenso anual de 4.6%, reveló el Banco de México. Así que habrá que esperar los datos de diciembre, que serán divulgados hasta enero del próximo año.

Zapp es una plataforma tecnológica, interfaz o canal digital donde el usuario recibe toda la información que necesita para poder enviar el dinero a través de un link seguro al que accede directamente desde la página oficial de la firma.