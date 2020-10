“ … debido a las circunstancias en las que me marché de la Administración y al ambiente político que había mientras lo escribía, estaba claro que Trump haría lo posible para evitar su publicación, al menos hasta después de las elecciones presidenciales de 2020. A la vista de esta hostilidad sin precedentes (…) decidí someterme a la revisión de confidencialidad, a pesar de que estábamos seguros de que no era necesario porque el manuscrito no contenía ningún material que legítimamente pudiera considerarse ‘secreto’. Pero en tiempos de Trump, las normas habituales no solían ser aplicables”.

Pero, finalmente, el libro estuvo listo antes de las elecciones del 3 de noviembre para mostrar lo que el asesor de seguridad nacional de Trump observó durante su estadía en la Casa Blanca: el corto criterio de toma de decisiones y las reacciones poco reflexionadas del actual mandatario de Estados Unidos, sabiendo, de acuerdo con su experiencia, que el análisis, la planificación, el rigor, la disciplina intelectual, la evaluación y la corrección, son habilidades fundamentales para un presidente.

La habitación donde sucedió es una rememoración de los días en los que Bolton desarrolló sus funciones como uno de los elementos más cercanos al polémico mandatario. Es un análisis de los momentos cruciales desde la perspectiva que le brindó su estadía en Washington, pero también el respaldo que le dio su participación en la administración de los Bush. Es otra mirada a las reuniones que el 45° presidente estadounidense tuvo con los mandatarios de otros países, las determinaciones bélicas e internacionales los caprichos, el actuar frente a la pandemia que vivimos hasta ahora y el resistente deseo de reelección.

En 15 apartados que van desde “La larga marcha hacia un despacho relevante en el ala oeste de la Casa Blanca”, “El caos como forma de vida” y “Trump pierde el rumbo y después el valor”, el autor también narra temas que tienen que ver con Siria, Afganistán, Venezuela, China, haciendo la advertencia de que no puede ofrecer una teoría completa sobre la transformación de la administración de Trump porque eso es ilusorio”.

*LA HABITACIÓN DONDE SUCEDIÓ

Un relato desde el corazón de la Casa Blanca

John Bolton

Editorial: Espasa