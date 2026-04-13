XXI Banorte impulsa finanzas sostenibles y obtiene distintivo ESR

Afore XXI Banorte fue reconocida por séptimo año consecutivo con el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), un reconocimiento que confirma la consolidación de su estrategia de sostenibilidad al vincular la responsabilidad social con la generación de valor financiero para sus cuentahabientes y para las comunidades donde opera.

El distintivo, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía, distingue a las empresas que demuestran un alto desempeño en la integración de criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo (ASG), así como una cultura organizacional orientada al crecimiento responsable y al desarrollo integral.

“Este reconocimiento confirma que en XXI Banorte estamos generando valor para nuestros clientes y para la sociedad. A través de una estrategia de sostenibilidad sólida, cuidamos el medio ambiente, impulsamos el desarrollo de comunidades y contribuimos a mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos, especialmente de cara a su retiro”, señaló David Razú Aznar, Director General de la Administradora.

Entre las acciones que respaldan este reconocimiento destacan la implementación de prácticas de gestión ambiental responsable, el fortalecimiento del gobierno corporativo mediante políticas de integridad, ética y anticorrupción, así como la promoción de entornos laborales inclusivos, equitativos y diversos. Estas iniciativas buscan reducir el impacto ambiental de las operaciones de la Afore y fortalecer su cultura organizacional, al tiempo que se mejora la relación con clientes, colaboradores, inversionistas y otros grupos de interés.

La Administradora también ha reforzado su estrategia de transparencia y rendición de cuentas. Recientemente publicó su Informe de Sostenibilidad y un Reporte de Sustentabilidad alineado con las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures, lo que refleja su compromiso con la gestión de riesgos y oportunidades vinculados al cambio climático.

Con siete años consecutivos obteniendo el distintivo ESR, Afore XXI Banorte reafirma su compromiso con la creación de valor de largo plazo y con la construcción de un sistema financiero más responsableen beneficio de las y los trabajadores mexicanos.