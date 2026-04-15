Avanza ITIFE en validación y contratación de obras para más de 100 planteles en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El director general del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, informó que la planeación enviada por el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, contempla atender más de 100 planteles escolares, de los cuales alrededor de 60 ya están validados y en proceso de contratación.

Apuntó que para el ejercicio 2026, se cuenta con un techo presupuestal aproximado de 400 millones de pesos (MDP), con el que se prevé intervenir entre 250 y 300 escuelas mediante acciones de rehabilitación y construcción.

Indicó que cerca del 75 por ciento de los recursos se concentra en 10 municipios con mayor demanda educativa, entre ellos Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Río Bravo, San Fernando, Victoria, El Mante y la zona conurbada del sur del estado, sin dejar de atender planteles en comunidades rurales.

Señaló que durante 2025 se atendieron alrededor de 60 a 65 subestaciones eléctricas, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de infraestructura ante las altas temperaturas en los planteles educativos.

“Las principales necesidades en zonas rurales son la sustitución de subestaciones

eléctricas, impermeabilización, rehabilitación de servicios sanitarios, suministro de agua potable mediante cisternas, construcción de techumbres y delimitación perimetral”, subrayó el servidor público.

Asimismo, dijo que la inversión en infraestructura educativa registra incrementos anuales derivados de recursos federales y estatales y agregó que para el inicio del ciclo escolar 2026, se tiene prevista la instalación de entre 30 y 40 nuevas subestaciones eléctricas, como parte de las acciones para atender la demanda por las condiciones climatológicas que imperan en la entidad.