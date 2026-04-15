Qatar advierte que una guerra "en toda regla" con Irán está a punto de golpear a la economía mundial

La economía mundial está a punto de ⁠sufrir todo el impacto económico de la guerra de Irán, dijo este miércoles el ministro de Finanzas de Qatar, ⁠que, sin embargo, añadió que las ⁠finanzas de su país podrían capear el temporal durante al menos un año.

"Se avecina un impacto en toda regla y no está lejos", dijo Ali Ahmed Al-Kuwari en un debate del FMI celebrado en Washington, al describir el reciente repunte de los precios mundiales como solo la "punta del iceberg".

"Creo que dentro de uno o dos meses se va a ver un impacto económico realmente enorme a nivel mundial", agregó.

"Muy pronto se va a tener un problema de disponibilidad de energía, no solo de precios. Así que, aunque se pueda pagar, no se va a poder abastecer, lo cual es un problema muy, muy grave".

Añadió que también existía la amenaza de que la fuerte reducción de la producción mundial de fertilizantes y del suministro procedente de la región ⁠provocara la pérdida de temporadas agrícolas ⁠en todo el mundo, ⁠lo que desencadenaría también una crisis alimentaria.

Los economistas de JPMorgan han advertido ⁠de que es probable que la economía de Qatar se contraiga alrededor de un 9% este año, después de que los ataques con misiles iraníes contra la gigantesca planta de gas natural licuado (GNL) de Ras Laffan acabaron con el 17% de su capacidad de producción.

Al-Kuwari dijo, sin embargo, que el ⁠impacto global de la guerra en la situación fiscal del país seguía siendo manejable, dadas sus reservas.