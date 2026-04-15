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Qatar advierte que una guerra "en toda regla" con Irán está a punto de golpear a la economía mundial
La economía mundial está a punto de sufrir todo el impacto económico de la guerra de Irán, dijo el ministro de Finanzas de Qatar.
La economía mundial está a punto de sufrir todo el impacto económico de la guerra de Irán, dijo este miércoles el ministro de Finanzas de Qatar, que, sin embargo, añadió que las finanzas de su país podrían capear el temporal durante al menos un año.
"Se avecina un impacto en toda regla y no está lejos", dijo Ali Ahmed Al-Kuwari en un debate del FMI celebrado en Washington, al describir el reciente repunte de los precios mundiales como solo la "punta del iceberg".
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"Creo que dentro de uno o dos meses se va a ver un impacto económico realmente enorme a nivel mundial", agregó.
"Muy pronto se va a tener un problema de disponibilidad de energía, no solo de precios. Así que, aunque se pueda pagar, no se va a poder abastecer, lo cual es un problema muy, muy grave".
Añadió que también existía la amenaza de que la fuerte reducción de la producción mundial de fertilizantes y del suministro procedente de la región provocara la pérdida de temporadas agrícolas en todo el mundo, lo que desencadenaría también una crisis alimentaria.
Los economistas de JPMorgan han advertido de que es probable que la economía de Qatar se contraiga alrededor de un 9% este año, después de que los ataques con misiles iraníes contra la gigantesca planta de gas natural licuado (GNL) de Ras Laffan acabaron con el 17% de su capacidad de producción.
Al-Kuwari dijo, sin embargo, que el impacto global de la guerra en la situación fiscal del país seguía siendo manejable, dadas sus reservas.