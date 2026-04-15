Acciones de Tesla saltan casi 7% tras anunciar que finalizó el diseño de su chip AI5

Las acciones de Tesla se dispararon este miércoles en Wall Street después de que su director ejecutivo, Elon Musk, anunció que el equipo interno de diseño de chips de la compañía concluyó el desarrollo de su chip AI5.

“¡Felicidades al equipo de diseño de chips de @Tesla_AI por finalizar el tape out del AI5!”, escribió Musk en una publicación en X, acompañada de una imagen del semiconductor.

El empresario adelantó además que la compañía ya trabaja en nuevos proyectos, entre ellos AI6 y Dojo3, así como otros chips enfocados en inteligencia artificial.

El anuncio impulsó con fuerza los títulos de Tesla, que registraron un alza de 6.95% y se ubicaron alrededor de los 389.50 dólares. Durante las primeras horas de la sesión, las acciones llegaron a subir cerca de 8 por ciento.

El término tape out se refiere a la etapa final del proceso de diseño de un chip, previa al inicio de su fabricación, y marca que el desarrollo está listo para entrar en producción.

Tras el anuncio, Tesla se posicionó como la empresa con mejor desempeño entre las acciones tecnológicas de las llamadas “Siete Magníficas” que cotizan en Nueva York.

Musk también agradeció a Taiwan Semiconductor (TSMC) y a Samsung por su apoyo en el desarrollo del semiconductor, y afirmó que el AI5 podría convertirse en “uno de los chips de inteligencia artificial más producidos de la historia”.

En los últimos años, los chips se han vuelto un componente clave para una amplia gama de dispositivos tecnológicos, desde teléfonos inteligentes y computadoras hasta automóviles. Ante este escenario, cada vez más empresas buscan diseñar sus propios semiconductores para reducir su dependencia de otras empresas.

Un ejemplo de esta estrategia es Apple, que en 2020 dejó de trabajar con Intel para desarrollar sus propios chips. Tesla ahora sigue un camino similar, en un contexto marcado por la escasez global de semiconductores, agravada por tensiones comerciales persistentes entre Estados Unidos y China.