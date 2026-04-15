EU dice haber impedido el paso por Ormuz de nueve buques provenientes de Irán

El ejército estadounidense afirmó el miércoles que había impedido el paso de nueve embarcaciones que zarparon de puertos iraníes durante los dos primeros días del bloqueo naval impuesto contra la república islámica.

"Nueve buques han acatado la orden de las fuerzas estadounidenses de dar media vuelta y regresar a un puerto o zona costera iraní", declaró el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), comando responsable de las tropas estadounidenses en Oriente Medio, en una publicación en X.

"Ningún buque ha logrado pasar las fuerzas estadounidenses", afirmó el comando militar. Sin embargo, datos de seguimiento naval parecen poner en duda esta información.

El martes al menos tres buques que zarparon de puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz, según estos datos satelitales, aunque algunos buques que tomaron esa ruta posteriormente dieron la vuelta.

Esos tres buques se encuentran entre los siete navíos vinculados a Irán que atravesaron el estrecho después de que el bloqueo de Washington entrara en vigor a las 14:00 GMT del lunes, según el proveedor de datos marítimos Kpler.

Las fuerzas de Teherán cerraron de hecho el estrecho tras los ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Donald Trump anunció el domingo que había ordenado el bloqueo de los puertos iraníes tras el fracaso de las conversaciones de paz entre Washington y Teherán en Pakistán.