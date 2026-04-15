Matemáticas para la vida diaria: clave para razonar, analizar y tomar mejores decisiones financieras

La percepción de que “somos malos para las matemáticas se ha perpetuado por generaciones”, y esa idea se ha interiorizado al grado que nos impide entender conceptos financieros básicos; sin embargo, en la práctica esta ciencia está en nuestra vida diaria, algunas veces más de lo que alcanzamos a percibir, y es esencial para la anhelada para educación financiera.

“En un momento en que el mundo se enfrenta a desafíos sociales, climáticos o tecnológicos, es fundamental que el poder de las matemáticas sea mucho más explorado y, sobre todo, compartido más ampliamente”, establece Agnès Bardon, jefa de redacción del libro “Un mundo más matemático”, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Las matemáticas son omnipresentes en nuestras vidas ya sea en nuestros teléfonos móviles, nuestras tarjetas de crédito o nuestros coches, se lee en la publicación.

No obstante, la percepción de que son una disciplina inalcanzable nos ha hecho tenerles miedo. Aunado a eso el sistema educativo actual, que prioriza la memorización y no el pensamiento crítico, hace que todos los estudiantes no comprendan la realidad de forma estructurada, una habilidad desarrollada por esta ciencia, dice Daniel Juan Pineda, investigador titular del Centro de Ciencias Matemáticas UNAM-Campus Morelia.

“Saber matemática no solo da herramientas para hacer cuentas, sino para razonar los problemas y pensar soluciones innovadoras. En equipos interdisciplinarios tenemos mucho para aportar”, coincide la ganadora del premio L´OREAL Unesco Internacional de 2021, Alicia Dickenstein, quien es una matemática, investigadora y profesora argentina conocida por su trabajo en geometría algebraica, particularmente geometría teórica.

Las fundamentales

El matemático dice que la cultura matemática elemental es vital para resolver problemas cotidianos y desarrollar una estructura mental robusta en cualquier ámbito profesional. Considera que los conocimientos matemáticos fundamentales que cualquier persona debería dominar para enfrentar la vida cotidiana y estructurar su pensamiento son: sumar, restar, multiplicar y dividir, además de las razones y los porcentajes, todos esenciales para leer y comprender la información económica diaria.

Detalla que estas operaciones y conceptos son el pilar básico. La importancia de estos conocimientos radica en que más allá de las fórmulas, una educación matemática elemental proporciona al cerebro una estructura para abordar y resolver problemas de cualquier índole, no sólo matemáticos.

Además, estos fundamentos son la base para desarrollar la capacidad de análisis y crítica, lo cual es vital en la era de la inteligencia artificial para decidir si la información recibida es correcta, viable o aceptable.

Y también, agrega que, sin estos conocimientos básicos, es imposible comprender fenómenos más complejos, como los de la ingeniería o las finanzas.

El experto enfatiza que el objetivo no es repetir fórmulas de memoria, sino utilizar el poder deductivo y el pensamiento creativo para entender los fenómenos que nos rodean.

Persona resolviendo operaciones matemáticas básicaspexels

El analfabetismo lógico

El analfabetismo lógico, que no es otra cosa que el analfabetismo matemático, se define como la incapacidad de comprender los alcances y la utilidad de las matemáticas, viéndolas simplemente como un conjunto de fórmulas para repetir sin entender el fenómeno que hay detrás.

Entre los problemas que representa está que impide la estructura del pensamiento, ya que la educación matemática elemental no sirve sólo para hacer cuentas, sino para proporcionar al cerebro una estructura para abordar y resolver problemas de cualquier índole. Carecer de esta lógica deja al individuo sin herramientas para organizar sus acciones ante desafíos cotidianos.

Anula la capacidad crítica frente a la tecnología. En la era de la inteligencia artificial, el analfabetismo lógico es peligroso porque las personas tienden a aceptar respuestas rápidas sin procesarlas. Sin una base lógica, no se puede decidir si la información que entrega una IA es correcta, viable o aceptable.

¿Cómo enseñarlas?

Para enseñar matemáticas efectivamente, una metodología efectiva, dice el matemático, consiste en plantear una situación o problema completo, estudiarlo a fondo y determinar la validez de la respuesta, por qué lo es y si ese conocimiento puede aplicarse en otros contextos.

Este enfoque requiere un cambio profundo, ya que demanda más tiempo y esfuerzo que el aprendizaje por repetición, finaliza.

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