Lula se solidariza con León XIV y afea a Trump por creerse una "divinidad"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha salido este miércoles en defensa del Papa León XIV, quien ha sido objetivo estos días de los ataques de su par estadounidense, Donald Trump, a quien ha afeado sin mencionarle por creerse una "divinidad" adorada tan solo por "simples mortales".

"Quiero manifestar mi solidaridad más profunda con el Papa León XIV. A lo largo de la historia de la humanidad, defensores de la paz y de los oprimidos han sido atacados por los poderosos que se creen divinidades al ser adorados por simples mortales", ha expresado en un vídeo dirigido a la Conferencia Nacional de Obispos.

"Esa misma historia ha demostrado que más vale un corazón repleto de amor al prójimo que el poder de las armas y el dinero", ha manifestado el presidente brasileño, que se suma así a otros líderes internacionales que han salido a manifestar de manera pública su apoyo al Papa León XIV.

Trump llamó "débil" al pontífice y le atribuyó "pésimos" conocimientos en política exterior, después de que éste instara a un alto el fuego en varios conflictos actuales y pusiera en cuestión la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron a finales de febrero sobre Irán. "El Papa León es muy blando con la delincuencia", dijo.

Asimismo, también publicó una fotografía creada por Inteligencia Artificial en la que aparecía representado como Jesucristo, que finalmente retiró de sus redes sociales, y después intentó hacer creer que era una representación de él como médico.