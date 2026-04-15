Agricultura asegura que no habrá aumento en el precio de la tortilla tras reunión con industria

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, aseguró que no aumentará el precio de la tortilla, luego de haberse reunido la mañana de este miércoles con representantes de la industria de la masa y la tortilla para fortalecer el Acuerdo Nacional Maíz–Tortilla.

“Mensaje claro: no hay aumento en el precio de la tortilla. Seguimos trabajando por precios justos y soberanía alimentaria”, expuso en su cuenta de X.

Agregó que tanto el gobierno como la industria trabajan en “acuerdos muy concretos” en los que se han identificado acciones adicionales y de reforzamiento como parte del programa nacional del maíz y de la tortilla.

En la reunión participaron representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Economía.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que a la reunión asistió “casi la totalidad” de los representantes de la industria.

Estuvieron presentes la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT), la Cámara Regional de la Industria de la Tortilla de Tlaxcala, Puebla y Veracruz (CARIT), la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, el Consejo Rector de la Tortilla y la Red de Maíz.

Cumplen Acuerdo Nacional Maíz–Tortilla

Por su parte, el presidente de la UNIMT, Antonio de la Torre, consideró “inoportuno” plantear un incremento al precio máximo de la tortilla, ya que desde hace varios años no se habían registrado niveles tan bajos en el precio del maíz.

Además, dijo que sigue vigente el Acuerdo Nacional Maíz–Tortilla, un programa voluntario, bajo el cual la industria se ha comprometido a mantener estable el precio de este alimento básico.

“Homero López hace declaraciones irresponsables en el sentido de que para él y para su grupo subir de 2 hasta 4 pesos el kilo de tortilla es muy alarmista”, dijo Antonio de la Torre en una entrevista radiofónica.

“Desgraciadamente, con este tipo de informaciones que dan los líderes, hay compañeros o negocios familiares que se creen que, si sale una persona diciendo que la tortilla va a subir, ellos dicen: ‘No, pues tiene que aumentar la tortilla’. Eso es lo más grave del caso porque cada quien pone los precios”, agregó.

Actualmente, el kilo de tortilla se vende entre 22 y 24 pesos en la Ciudad de México y su área metropolitana.

Este lunes 13 de abril, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López, informó que el precio de la tortilla subirá entre 2 y 4 pesos por kilo en la Ciudad de México y en algunas localidades del Estado de México.

Lo anterior, luego de que se anunciara que el precio de la harina de maíz aumentará entre 450 y 500 pesos a partir de este miércoles 15 de abril, así como por el incremento en los insumos, como el papel grado alimenticio, las refacciones de la maquinaria, el gas, la luz, la renta e incluso las extorsiones.