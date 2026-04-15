A contrarreloj por el registro celular: Industria intensifica presión ante vencimiento del plazo legal

Los operadores de telefonía e Internet móviles iniciaron esta semana una ofensiva de comunicación para urgir a los usuarios a inscribir sus líneas en el nuevo padrón de telefonía.

La estrategia de la industria responde a la proximidad del 30 de junio, fecha límite establecida por la autoridad reguladora, pues el incumplimiento de esta disposición legal derivará en la desactivación de los servicios para quienes no registren sus números en los próximos 75 días.

La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) lideran esta campaña conjunta, para que desde plataformas digitales se sensibilice e invite a los consumidores a registrar sus números telefónicos.

La Anatel tiene como afiliados a los gigantes del sector móvil: AT&T, Telcel, Altán Redes y Movistar, mientras que la AMOMVAC lidera la capa de los operadores móviles virtuales, por lo que esas dos entidades representan a compañías que atienden a 150 millones de personas en México.

Personas familiarizadas con el desarrollo de esta campaña dijeron que la determinación derivó de una lenta respuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), autoridad rectora del padrón de telefonía y con respecto a que sería esa entidad la que también lideraría una campaña de este tipo, pero que, tras dos meses de diálogos sobre este particular, no pudo resolver el asunto.

“La industria se reunió para firmar un convenio, porque la CRT nos tiene desgastados y nos preguntamos si lanzábamos nosotros mismos una campaña conjunta, porque nos han citado, nos han llamado, han dicho que van a lanzar esa campaña desde hace dos meses y no hacen nada. Por ello es importante que nosotros hagamos nuestro esfuerzo y no vengan a decir después que si esto no se logra fue por culpa de los operadores”, dijo una de las fuentes.

De esta manera, en páginas oficiales de compañías celulares en redes sociales y en las mismas páginas de la Anatel y la AMOMVAC ha comenzado a divulgarse con más persistencia información sobre la necesidad de que los usuarios registren sus números telefónicos.

En su última actualización divulgada en marzo, la CRT estimó en 21.6 millones las líneas celulares validadas a través del padrón de telefonía, con lo que entonces sólo el 15% del mercado móvil total habría sido registrado mediante esta iniciativa. De ser el caso, en México ya habría cerca de 50 millones de líneas validadas, si se contabilizaran aquellas del servicio de pospago, que por su propia naturaleza se requiere de un registro de identidad del usuario.

“Hay un desgaste y finalmente ese desgaste provoca la unión de los distintos operadores, porque nadie quiere perder a sus usuarios. Nadie quiere que se desconecte a México (…) Los lineamientos del padrón no fueron bien pensados, pero jamás lo van a reconocer: CRT no va a admitir que se equivocó. Si la CRT sigue con ese tipo de posturas nos vamos a tener que unir en otras muchas cosas más”, dijeron las fuentes.

Desde la Anatel y AMOMVAC hubo una recomendación para la autoridad reguladora a que observe las opiniones de influencers en redes sociales, que animan a las personas a no registrar sus números telefónicos en el padrón, porque ello crea una mayor desinformación y contra las mismas disposiciones de la CRT.

“Existe también una postura de por qué no van y miran lo que hace esa gente: Lanzando campañas en contra en medios como YouTube, en contra del registro e invitando a las personas a que no se registren y evidentemente tienen más eco que nosotros, pero a nosotros es a quien la autoridad sanciona”.

El padrón de telefonía móvil de México, cuyo espíritu está en apoyar a la prevención de delitos, fue aprobado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en diciembre de 2025 y tendrá un costo de infraestructura valorado en 4,053 millones 652,389.40 pesos, unos 220.70 millones de dólares.

El objetivo de este padrón está en inhibir las acciones de la delincuencia organizada, pero el desafío para la industria de telecomunicaciones está en que la CRT dio solamente 30 días naturales para que las compañías del sector adecuaran sus sistemas tecnológicos para iniciar con los registros de todos esos números telefónicos desde el primer minuto del viernes 9 de enero de 2026 y hasta el día martes 30 de junio, cuando definitivamente empezarán a quedar desactivados, para contar sólo con acceso a servicios de emergencia desde el jueves 9 de julio.

La industria calculaba originalmente que cada día entre el 9 de enero y el 30 de junio, todo el sector en su conjunto debería registrar alrededor de 930,000 líneas celulares que ahora existen, más que las que se vayan creando porque más personas usan un teléfono en México. Sin embargo, a dos meses con dos semanas de la fecha límite y ante la negativa de la autoridad a disponer de una prórroga, la industria estima que cada día ahora deben validarse alrededor de 2 millones de números.

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) también fue una entidad que solicitó a la CRT la postergación.

Hasta el domingo 8 de marzo de 2026, el nuevo padrón de telefonía móvil acumulaba 20 millones 432,654 líneas asociadas a la identidad de las personas usuarias que usan este servicio en México, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.