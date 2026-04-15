Acciones de empresas de alimentos en la BMV son las más castigadas en lo que va de abril

Las acciones de empresas de alimentos, como Gruma, Bimbo y Alsea, que cotizan en el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P BMV IPC, registran fuertes caídas en lo que va de abril del presente año.

La corrección de los papeles es debido a una combinación de altos costos operativos, repunte inflacionario y un entorno macroeconómico incierto en México.

Los títulos de Gruma, que produce y comercializa harina de maíz, operan en terreno negativo durante el presente mes, al caer 7.57% a un precio de 303.7 pesos cada una, seguido por la operadora de restaurantes, Alsea, con un descenso de 6.39% a 54.14 pesos y la planificadora más grande del mundo, Grupo Bimbo, con 4.41% y cotizan a 58.05 pesos.

Entre los factores negativos se encentra la inflación en el sector de alimentos ha superado la inflación general, alcanzando un 6.76% anual en marzo frente al 4.59% del índice general.

Además, el índice S&P/BMV IPC ha mostrado volatilidad en abril, con cierres negativos que reflejan la cautela de los inversionistas ante la incertidumbre económica.

Analistas advierten sobre un débil crecimiento de volumen y una recuperación incierta de la demanda, lo que limita el potencial de alza para el sector alimentario.

Los expertos de Bx+ aseguran que “el sector de alimentos sigue enfrentando la debilidad del consumidor hispano en Estados Unidos, y el efecto adverso el efecto de la apreciación del peso mexicano”.