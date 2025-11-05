XXI Banorte convierte la sostenibilidad en motor de progreso y bienestar para las y los mexicanos

Como líder en inversión responsable, la Afore impulsa proyectos verdes que generan empleo, bienestar y crecimiento sustentable.

En vísperas de la COP30, a celebrarse del 10 al 21 de noviembre en Belém, Brasil, Afore XXI Banorte reafirma su liderazgo en sostenibilidad con el compromiso de reducir 42% sus emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (GEI) y de disminuir la temperatura implícita de su portafolio de inversión para limitar el calentamiento global a 1.5 °C, en línea con los objetivos climáticos internacionales.

En este sentido, cabe destacar que las inversiones realizadas por XXI Banorte han consolidado a la Afore como una de las instituciones más comprometidas con el futuro sostenible de México y América Latina, ya que sus estrategias combinan rentabilidad con impacto positivo. De esta manera, al invertir en proyectos de infraestructura sostenible, energía limpia, transporte y salud, se fortalece la economía nacional, se genera un mayor número de empleos y se mejora la calidad de vida de las y los mexicanos.

“Nuestro compromiso con la sostenibilidad y la inversión responsable es parte esencial de nuestro propósito. En XXI Banorte trabajamos para que cada peso invertido no solo crezca con rendimientos, sino para que también sea motor de progreso e impulse proyectos responsables que contribuyan al bienestar de México y de sus próximas generaciones”, afirmó David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte.

Cabe destacar que, además de contar con un enfoque Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG), la estrategia de inversión de la Administradora está alineada con los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI) y es supervisada por la CONSAR.

Con estas acciones, Afore XXI Banorte convierte la inversión en acción climática, reafirmando su vocación de impulsar un desarrollo económico responsable, generar valor social y fortalecer la confianza de millones de mexicanas y mexicanos que construyen un mejor futuro mientras cuidan el planeta.