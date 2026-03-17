La Tuta se declara no culpable en EU

Servando Gómez Martínez, exlíder de los grupos criminales La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos durante su comparecencia ante una corte federal en Manhattan, con lo que su proceso judicial avanzará hacia una nueva audiencia programada para el próximo 24 de junio.

Durante la diligencia, presidida por el juez John G. Koeltl, el exnarcotraficante rechazó las acusaciones por conspiración para traficar drogas hacia territorio estadounidense, en un caso que podría derivar en cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.

Según la prensa local, Gómez Martínez, conocido como la Tuta, estuvo asistido por un abogado de oficio y compareció con apoyo de un intérprete en español. La audiencia se llevó a cabo tras un aplazamiento de tres meses en la preparación del juicio.

El exjefe criminal fue extraditado a Estados Unidos en agosto de 2025, como parte de un grupo de 26 personas reclamadas por ese país por delitos graves, entre los que se encontraron: Abigael González Valencia, alias Cuini, líder de Los Cuinis; Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, jefes de seguridad de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, Leobardo García Corrales, señalado como figura clave del Cártel de Sinaloa y presunto socio de Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros.

Desde entonces permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde también se encuentran otros capos mexicanos.

En México, la Tuta ya había sido sentenciado, en 2022, a 47 años de prisión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, tras ser identificado como uno de los principales generadores de violencia en Michoacán durante el auge de Los Caballeros Templarios.

Acusaciones

Las autoridades estadounidenses lo acusan de conspirar para importar cocaína y metanfetamina desde México, además de otros delitos como narcoterrorismo, lavado de dinero y participación en una estructura criminal responsable de violencia sistemática.

Según se la prensa, la próxima audiencia será el próximo junio y se conocerá si la defensa define avanzar con el caso o existe un acuerdo de culpabilidad con las autoridades.