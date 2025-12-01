Tribunal de Disciplina Judicial destituye a dos magistrados y una jueza por acoso y maltrato profesional

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) destituyó del cargo a un magistrado adscrito a Tabasco e inhabilitó para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un año a otro magistrado de Morelos, a ambos por hostigamiento sexual contra una y cinco servidoras públicas, respectivamente, e inhabilitó a una jueza de Zacatecas por maltrato profesional contra tres empleados.

Mediante comunicado de prensa, la Comisión de Disciplina del TDJ, que preside Rufino León Tovar, informó que entre el 21 de enero y el 30 de abril del año 2000 un Magistrado de Tabasco "llevó a cabo insinuaciones de tipo sexual y petición de favores sexuales en contra de la denunciante a cambio de nombramientos, hasta lograr imponerle la cópula. En este asunto, la valoración de pruebas permitió establecer que el denunciado incurrió en conductas de hostigamiento sexual valiéndose de su posición jerárquica y afectando la dignidad de la víctima, razón por la cual se resolvió destituirlo del cargo".

Po lo que respecta al magistrado de Morelos, "incurrió en presunto hostigamiento sexual entre los meses de noviembre de 2023 y hasta el 24 de julio de 2024, mediante insinuaciones y comentarios de naturaleza sexual, así como acercamientos y tocamientos indeseados en agravio de cinco servidoras públicas; inclusive, llegando al punto de tener relaciones sexuales con una de las víctimas en su oficina".

"Considerando que se trata de conductas que se consumaron mediante una pluralidad de acciones y aprovechándose de las circunstancias de posición jerárquica y de lugar que le permitían el cargo al citado juzgador, la Comisión de Disciplina determinó imponerle como sanción la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un año, dejando a salvo los derechos de las servidoras públicas laceradas para denunciar los hechos ante el Ministerio Público".

La jueza de Zacatecas incurrió en conductas de maltrato profesional contra tres trabajadores bajo su dirección, generando un ambiente hostil y de rivalidad entre noviembre de 2021 y abril de 2024.

"La citada impartidora de justicia debido a sus deficiente organización laboral provocó jornadas laborales excesivas y sistemáticas, obligando al personal a quedarse a trabajar hasta altas horas de la noche de manera recurrente y no obstante ello, mantenía un notable rezago y no emitía las resoluciones dentro de los plazos establecidos en la ley sin justificación válida para ello. Por lo anterior, se le inhabilitó por tres meses para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público".

León Tovar advirtió que se sancionará, sin importar el cargo o nivel jerárquico, a cualquier juzgador o juzgadora del país que en el ejercicio de sus funciones incurra en prácticas que laceran al Poder Judicial de la Federación.

Durante el mes pasado, la citada Comisión resolvió en promedio 20 procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de jueces y magistrados federales de la Ciudad de México, Guerrero, Monterrey, Chihuahua, Colima, Jalisco, Morelos, Zacatecas, Tamaulipas, Tabasco y Sinaloa, iniciados generalmente por quejas de las partes en los juicios que se tramitan ante Juzgados y Tribunales Colegiados de la Federación en que se adujeron presuntas deficiencias en la administración de justicia; pero también por maltrato al personal y conductas indebidas de juzgadores en contra de mujeres.