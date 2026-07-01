Termina racha de sequía extrema

Las lluvias registradas durante la primera quincena de junio provocaron una nueva reducción de la sequía en México y permitieron eliminar por completo la categoría de sequía extrema (D3), condición que permanecía presente de manera continua en el país desde finales de 2022, de acuerdo con el más reciente Monitor de Sequía de México.

El reporte, con corte al 15 de junio de 2026, señaló que la interacción de canales de baja presión, vaguadas en altura, cuatro ondas tropicales y el ingreso de la tormenta tropical Boris por Oaxaca generó precipitaciones superiores al promedio en gran parte del territorio nacional.

Según la información oficial, estas lluvias beneficiaron principalmente a las regiones norte, noreste, centro, centro-occidente, oriente, sur y la Península de Yucatán, favoreciendo la disminución de áreas anormalmente secas y la reducción de las zonas con sequía.

En contraste, el noroeste del país y algunas regiones aisladas del sur y de la Península de Yucatán registraron precipitaciones por debajo de lo normal, mientras que una onda de calor persistente en el noroeste, norte y centro-occidente contribuyó a mantener algunas zonas con sequía moderada y severa.

Zonas afectadas

El informe indicó que únicamente 2.1% del territorio nacional presentaba condiciones de sequía de moderada a severa (categorías D1 y D2), una disminución de 0.7 puntos porcentuales respecto al 31 de mayo, cuando la cifra era de 2.8 por ciento.

Además, el porcentaje del territorio sin afectaciones aumentó de 83.2% a 88.3% en apenas dos semanas.

Condición severa

A nivel municipal, el país registró 31 municipios con algún grado de sequía (D1-D2), equivalentes al 1.3% de los 2,478 municipios del país.

De ellos, 23 municipios presentaron sequía moderada (D1) y ocho sequía severa (D2).

En tanto, 138 municipios permanecieron bajo condiciones anormalmente secas y 2,309 municipios no presentan afectaciones.

Sonora tuvo el 8.5% con sequía, de la cual 8.1% correspondió a sequía moderada y 0.4% a sequía severa, mientras que otro 28% permaneció anormalmente seco.

En Sinaloa, el 7.6% del territorio mantuvo sequía moderada y 38.8% continuó bajo condiciones anormalmente secas.

Por su parte, Coahuila registró 5.2% de su superficie con sequía, integrada por 4.1% de sequía moderada y 1.1% de sequía severa, además de 8.7% en condición anormalmente seca.