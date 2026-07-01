El poder de Trump hace llover dólares en su cartera

Join Base Andrews. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió ayer 01 de julio, haber obtenido alrededor de 1,200 millones de dólares de ingresos por negocios de su familia con criptomonedas el año pasado.

El mandatario argumentó que "todo el mundo está obteniendo beneficios" durante su mandato.

“¿Saben por qué estoy obteniendo ganancias? Porque la bolsa está subiendo, todo el mundo está obteniendo beneficios”, declaró Trump a periodistas mientras se preparaba para realizar su primer vuelo en un nuevo avión Air Force One, regalo de Catar.

Consultado por las críticas de quienes sostienen que usa su cargo para enriquecerse, el presidente multimillonario afirmó que sus ganancias se colocan en fideicomisos ciegos para garantizar que no pueda aprovecharse de su posición.

“Yo no me involucro en mis finanzas personales, tenemos fondos que gestionan mi dinero”, dijo Trump. “He ganado mucho dinero antes de ser presidente, y ellos invierten mi dinero, y yo no hablo con ellos”.

Según declaraciones financieras publicadas el martes por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, Trump recibió casi 550 millones de dólares por sus vínculos con la startup World Liberty Financial en 2025.

World Liberty Financial (WLF) fue cofundada en septiembre de 2024 por los hijos de Trump y el hijo de un asesor de Trump, Steve Witkoff.

Los informes, de 927 páginas, también mencionan 635 millones de dólares en regalías recibidas bajo un acuerdo de licencia relacionado con la criptomoneda $TRUMP, lanzada horas antes de la investidura del presidente en enero de 2025.

La declaración financiera mostró que Trump también ganó millones con una serie de ventas de productos de merchandising con su marca.