Harry Kane rescató a Inglaterra y concede rivalidad a México

Harry Kane salvó a Inglaterra de un bochorno en Atlanta: dos goles en los minutos finales (75', 86') permitieron superar a una combativa selección de la República Democrática del Congo y catapultaron a los ‘Tres Leones’ a los octavos de final del Mundial, con un marcador 2-1.

Al igual que en el resto del torneo, Inglaterra había empezado con buen ritmo. Durante seis minutos, se mostraron serenos en el centro del campo, pero perdieron la concentración: Brian Cipenga abrió el marcador al 7' y la marea congoleña permeó la atmósfera. RD del Congo estuvo a punto de sumar su primera victoria en una fase de eliminación directa, pero fallaron a falta de 15 minutos, para lo que habría sido una de las mayores humillaciones en la historia del fútbol inglés.

El entrenador Thomas Tuchel empezó a solucionar los problemas en la lateral derecha y a definir quién debe ocupar las bandas. Durante gran parte del partido, Inglaterra fue el único equipo que sintió esa presión. Jude Bellingham y Marcus Rashford se lanzaban contra las piernas de los congoleños cada vez que perdían el balón.

Inglaterra avanzó poco a poco por el buen camino, tras la pausa de hidratación, Kane, con la ayuda de Declan Rice, recuperó el balón en campo contrario, envió un centro hacia el suplente Gordon y este realizó un envío preciso de vuelta al capitán, quién remató a gol.

La RD del Congo tuvo sus oportunidades, pero en los instantes finales se impuso la calidad individual. Por poco, tres defensores acudieron a cerrar el paso al capitán cuando el balón le cayó en la frontal del área, pero ninguno logró acercarse lo suficiente y “el Maguito” marcó el segundo gol. Inglaterra sobrevivió al mayor susto de su vida mundialista, hasta el momento.

Aunque México gozará de la ventaja de local al jugar en su altitud —y considerando que Inglaterra sufrió para vencer a la RD del Congo en dieciseisavos de final—, el Tri llega al encuentro como el equipo menos favorito, tras haber ganado el 30 de junio su primer partido de fase de eliminación directa desde 1986 (contra Ecuador). Inglaterra no ha logrado superar el cuarto puesto en la Copa del Mundo desde que ganó el torneo en 1966.

Inglaterra, cuarta selección del ranking mundial, representa una prueba más difícil para México, que Ecuador, que ocupa el sitio 14. Los ingleses han metido sus goles al cierre de los partidos y el Tricolor puede aprovechar la localía para obligar a su rival a remontar. El mercado de predicciones otorga a Inglaterra un 54% de probabilidades de ganar.

Contra México será un ambiente increíble y difícil, pero si queremos ser campeones del mundo, debes enfrentar los juegos difíciles. Habrá otro juego extremadamente difícil en cuatro días. Quiero recuperarme rápido y obviamente enfocarnos para lo que sigue este domingo”.

Harry Kane, capitán de la selección de Inglaterra.