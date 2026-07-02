Domador

El PVEM en Hidalgo suspendió temporalmente a Fátima M. M. A., su secretaria de Vinculación Ciudadana, tras ser detenida por presuntamente armar una balacera en el municipio de Tetepango. El Comité Ejecutivo Estatal se lavó las manos argumentando que los hechos ocurrieron estrictamente en el ámbito personal y no reflejan sus principios. La dirigencia detalló que la medida es preventiva para no manchar la imagen institucional, esperando que las autoridades aclaren la situación jurídica de la implicada.

Palomitas

La Comisión de Marina, encabezada por Humberto Coss y León Zúñiga (Morena), inauguró un diplomado virtual sobre seguridad nacional en colaboración con el Centro de Estudios Superiores Navales. El legislador destacó que el curso preparará a diputados y asesores para legislar con visión de Estado ante riesgos como el ciberdelito y la delincuencia transnacional. El contralmirante Homero Muñoz subrayó bajo el respaldo de la Semarnat que la seguridad es una responsabilidad compartida que exige colaboración cívico-militar.

León

La FGR logró que un juez de control vinculara a proceso a José “N”, Gerardo “N”, Gregorio “N” y Luis “N”, detenidos in fraganti en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Los cuatro implicados fueron sorprendidos por las autoridades mientras manipulaban miles de litros de diésel presuntamente ilícito. Tras los datos aportados por la FECOR, se determinó su procesamiento por posesión ilegal de combustible, resultado de un operativo coordinado entre fuerzas capitalinas y el Gabinete de Seguridad federal.