Washington incrementa actividad en AL

Washington. Los operativos de seguridad del gobierno de Estados Unidos, pero sobre todo, la injerencia geopolítica en la región latinoamericana y caribeña, han dejado de ser una novedad.

Tan solo ayer, en varios puntos del continente hubo una serie de sucesos detonados por el presidente Donald Trump.

Su gobierno anunció la detención de un cubano que residía en el país, Carlos Antonio Lloga, presuntamente vinculado al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), sancionado recientemente.

Fundado por Fidel Castro en 1960, el ICAP fue sancionado a principios de junio, como parte de la creciente campaña del gobierno de Trump contra la cúpula dirigente de la isla comunista.

Carlos Antonio Lloga fue detenido junto a su esposa y su hijo esta semana “tras la revocación de su estatus legal por parte del secretario (Marco) Rubio”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

“Lloga pasó más de una década trabajando como subversivo extranjero para el principal frente de influencia e inteligencia del régimen comunista cubano en Estados Unidos”, indicó el Departamento de Estado.

“El ICAP mantiene una relación larga e íntima con agentes de inteligencia cubanos”, aseguró el comunicado.

Su actual presidente, Fernando González Llort, fue condenado por espionaje y cumplió 15 años de cárcel en Estados Unidos, por su papel en la red Avispa descubierta en Florida a finales de la década de 1990.

El ICAP fue creado en los inicios de la Revolución cubana para promover los intereses de Cuba y establecer lazos políticos en todo el mundo, particularmente en América Latina.

“Bajo la Administración Trump, Estados Unidos nunca se convertirá en hogar de matones del régimen comunista cubano que difunden propaganda, dirigen operaciones de influencia extranjera o buscan librar una revolución contra la civilización estadounidense”, aseguró el comunicado oficial.

Chone Killers

Estados Unidos anunció ayer que designa como organización terrorista extranjera al grupo criminal ecuatoriano Chone Killers, una facción que se separó de los Choneros en 2020.

“Chone Killers ha llevado a cabo numerosos ataques (...) incluidos asesinatos de alto perfil de autoridades públicas”, explicó un comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.

“La Administración Trump, en asociación con Ecuador y el presidente Daniel Noboa, seguirá protegiendo nuestro hemisferio manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de ingresos”, aseguró el comunicado.

Tren de Aragua

Unos 350 miembros o presuntos miembros de la banda delictiva venezolana Tren de Aragua han sido detenidas en Estados Unidos desde que fue declarada organización terrorista, declaró el miércoles el fiscal general, Todd Blanche.

El líder de la organización criminal, 'Niño' Guerrero, murió en una operación estadounidense en territorio venezolano que contó con la colaboración del gobierno de Delcy Rodríguez, el 13 de junio.

A lo anterior habría que agregar el anuncio de financiamiento de campañas políticas mexicanas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.