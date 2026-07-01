Suben 25% muertes relacionadas con altas temperaturas

En México se han registrado 30 defunciones asociadas a la temporada de calor en curso, informó la Secretaría de Salud federal.

Durante el mismo lapso y la misma causa, el año pasado fue notificada la muerte de 24 personas; es decir, hasta la Semana Epidemiológica 24 (SE24) de 2026 (24 de junio) se registraron 25% más fallecimientos que en el periodo correspondiente a 2025.

De acuerdo con el “Informe Semanal Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas. Temporada de Calor 2026. Semana Epidemiológica 24”, en la temporada vigente, que inició en la SE12 a terminará en la SE40, se notificaron “920 casos y 30 defunciones asociadas a la temporada de calor, lo que equivale a una letalidad del 3.26 por ciento”.

Al 18 de junio del año pasado (SE24), según el reporte oficial 2025, se contaba con un acumulado de “860 casos y 24 defunciones a nivel nacional: Veracruz (6), Chiapas (4), Tamaulipas (4), Tabasco (3), Sonora (2), Michoacán (1), Morelos (1), Nuevo León (1), Quintana Roo (1) y San Luis Potosí (1); lo que corresponde a una letalidad de 2.79 por ciento”.

Del total de defunciones, con corte al 24 de junio pasado, 28 (93.3%) fueron consecuencia de “golpe de calor” y dos por “deshidratación”.

“Las defunciones corresponden a: 93.3% (n=28) golpe de calor: Baja California (4), Chiapas (3), Nayarit (3), Tabasco (3), Veracruz (3), Guerrero (2), Oaxaca (2), Baja California Sur (1), Campeche (1), Querétaro (1), Quintana Roo (1), San Luis Potosí (1), Sonora (1), Tamaulipas (1), Yucatán (1); y el 6.7% (n=2) por deshidratación: Baja California (1), Tabasco (1)”, consigna el documento.

De las dos personas que perdieron la vida por deshidratación, una corresponde a Baja California y otra a Tabasco.

Afectados

Con respecto a los casos por calor notificados por cada una de las 32 entidades federativas del país, de los 573 casos registrados por golpe de calor la cifra más alta se registró en Tabasco, 109 casos (19%) y la más baja en Colima, 1 (0.2%).

Del segundo lugar en adelante y en estricto orden descendente, la lista es la siguiente:

Oaxaca, 57 (9.9%); Chiapas, 52 (9.1%); Yucatán, 43 (7.5%); Veracruz, 37 (6.5%); Morelos, 36 (6.3%); Nuevo León, 27 (4.7%); Nayarit, 25 (4.4%); Tamaulipas, 20 (3.5%); Michoacán y Guerrero, 18 (3.1%) cada una; Baja California Sur, 15 (2.6%); Quintana Roo, 13 (2.3%); Aguascalientes e Hidalgo, 11 (1.9%) cada una; Baja California, 8 (1.4%); San Luis Potosí, 7 (1.2%); Campeche, 6 (1%); Sinaloa y Coahuila, 4 (0.7%) cada una; Sonora, Chihuahua, Querétaro y Guanajuato, 3 (0.5%) cada una, y dos (0.3%), Zacatecas.

Tlaxcala fue el único estado donde no se notificaron muertes por golpe de calor.

Por deshidratación fueron notificados 299 casos en total y 48 por “quemadura”.

El mayor número de casos por deshidratación se registró en Jalisco, con 37 (12.4%), seguido de Sonora y Baja California, con 36 (12%) y 28 (9.4%), respectivamente.

Por “quemadura”, Morelos, Quintana Roo y Tabasco, respectivamente, reportaron las cifras más altas con 6 (12.5%) cada uno.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua informó ayer que continuará el ambiente muy caluroso en zonas de la península de Yucatán, así como en el noreste, occidente y noroeste del país.

Se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Sonora (centro y sur), Sinaloa (norte) y Chihuahua (suroeste); de 35 a 40 grados en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Coahuila (sur), Nuevo León (este), Durango (noreste y oeste), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero, Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste), Tamaulipas (oeste), Veracruz (centro), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y suroeste) y Morelos (centro y sur).

Ante las altas temperaturas, las autoridades recomendaron a la gente mantenerse bien hidratada, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el Sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.

Además, exhortaron a la población a atender los avisos oficiales gubernamentales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.