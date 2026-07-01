Reportan ataques contra periodista y familias

Los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026 estuvieron marcados por hechos de violencia. En Chiapas, un periodista fue atacado a balazos tras concluir una transmisión en vivo de las celebraciones, mientras que en Morelos un comando armado irrumpió en una reunión de aficionados y asesinó a tres personas.

El periodista Marcos Ramos, director y editor del medio digital Real Cintalapa, fue atacado a balazos la noche del martes en el municipio de Cintalapa, Chiapas, pocos minutos después de concluir una transmisión en vivo de los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según reportes de la prensa local, el comunicador caminaba entre el salón Habibi y el Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la colonia Tepeyac, cuando un hombre armado le disparó en al menos cuatro ocasiones.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que ordenó la integración de un grupo especial conformado por personal de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, agentes de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) y peritos especializados para esclarecer los hechos.

Por otro lado, en Yautepec, Morelos, se registró un ataque armado, la noche de este martes durante la transmisión del partido entre las selecciones de México y Ecuador dejó un saldo preliminar de tres personas muertas y nueve más heridas.

Entre las víctimas mortales se encuentra Miguel Ángel Tijera, colaborador del diputado federal de Nueva Alianza, Agustín Alonso Gutiérrez. Además, una mujer y otra persona fallecieron como consecuencia de la agresión.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, lamentó el ataque ocurrido en Yautepec y expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas, además de desear una pronta recuperación a quienes permanecen hospitalizados.

A través de sus redes sociales informó que instruyó a las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad a realizar todas las acciones necesarias para esclarecer los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que activó los protocolos legales de investigación tras el ataque armado; además, señaló que peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales realizan las diligencias técnico-legales correspondientes sobre los cuerpos de dos mujeres y un hombre que perdieron la vida.

Mediante un comunicado, la dependencia indicó que, debido a las características del caso, las investigaciones se desarrollarán bajo los criterios establecidos en el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de feminicidio.