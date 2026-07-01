Ratifican a Moctezuma como embajador en Unión Europea

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó por 28 votos, contra 8 del PAN y PRI, el nombramiento, realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México en el Reino de Bélgica y la Unión Europea y, en forma concurrente, ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

En su comparecencia previa ante la Primera Comisión de la Permanente de Asuntos Políticos e Internacionales, que preside el senador Alejandro Murat Hinojosa, el exembajador de México en Estados Unidos, ofreció que de ser ratificado su nombramiento “asumiré una sola encomienda que resume todo mi plan de trabajo: representar a México en Europa en el momento más decisivo de nuestra relación en un cuarto de siglo con preparación, lealtad institucional, imaginación, humildad y resultados verificables”.

Una parte central de su proyecto, explicó, es algo que quedó muy claramente expresado en el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea Modernizado (AGM): la importancia del diálogo político.

“No sólo económico, no sólo comercial, sino también político, y en el centro de este diálogo, el parlamentario, que cuenta con una Comisión Parlamentaria Mixta”.

Expuso que más de 43,000 empresas europeas exportan a México, que el 80% son pequeñas y medianas empresas y que 11,000 empresas de la Unión Europea están establecidas en México.

Hoy se vive un cambio de era que trae aparejado una reconfiguración geopolítica global que obliga al replanteamiento del papel que deben jugar los países y las regiones ante los profundos cambios estructurales del sistema internacional, aseguró.

Al fundamentar el punto de acuerdo correspondiente, Murat Hinojosa aseguró que la trayectoria de Moctezuma habla por sí sola.

Por el PAN, el diputado federal Marcelo Torres criticó: “estamos aquí para denunciar lo que ya es una constante descarada, que la política exterior de este gobierno ha sido rebajada a una mera agencia de colocación de empleos y premios de consolación”.