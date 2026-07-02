Estados Unidos se mete a octavos de final contra Bélgica

En Santa Clara, California, el team de las barras y las estrellas obtuvieron una victoria dramática, tal como las historias de acción y suspenso de Hollywood. El equipo de Mauricio Pochettino jugó con 10 hombres durante los últimos 36 minutos —tras la tarjeta roja a Folarin Balogun—, enfrentándose a una resistente selección de Bosnia y Herzegovina y bajo la dirección de un árbitro que se vio superado por la situación.

Con la victoria por 2-0 sobre Bosnia, la selección estadounidense ganó su primer partido de eliminación directa en un Mundial desde 2002, siendo apenas el tercero en su historia. El equipo avanzó a los octavos de final, donde se enfrentará a Bélgica el 6 de julio en Seattle.

El primer gol fue de Folarin Balogun, al rematar al larguero con la derecha desde muy cerca. Esto ocurrió en el respiro final antes del medio tiempo. Al volver, el mismo Folarin vio la tarjeta roja por cometer una falta en la zona defensiva a Tarik Muharemovic (Bosnia). Sin embargo, el equipo anfitrión no se vino abajo. En el momento que empezaron a aparecer las dudas en la línea defensiva, apareció Malik Tillman. Anotó el otro gol en el minuto 82, enviando un tiro libre con efecto a la escuadra. A partir de entonces, Estados Unidos se enfocó en mantener la ventaja.

Al finalizar, los jugadores de la selección estadounidense recorrieron el estadio durante unos cinco minutos saludando a la afición mientras sonaban temas como "Country Roads" y "Free Bird". Las gradas permanecieron llenas, con los aficionados de pie, vitoreando y aplaudiendo.