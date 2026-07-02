Crecimiento económico y bienestar social

Hay dos ejemplos mundiales de países que han tenido una valiosa experiencia con el crecimiento económico. Uno es China que, a partir del gobierno de Deng Xiaoping, logró reformar y abrir la economía a la inversión nacional y extranjera. Ello permitió que el ingreso promedio del ciudadano creciera en 20 veces e hizo que cientos de personas salieran de la pobreza. El otro caso es India, que elevó su ingreso promedio en cinco veces.

Otros países, sin la experiencia espectacular de China e India, también se distinguen por su mayor crecimiento económico: Vietnam, Bangladesh, Corea del Sur y Turquía. Estos países han tenido altos niveles de inversión y exportación de manufacturas.

La suma de factores determinantes del mayor crecimiento económico puede resumirse así:

1.- Macroeconomía estable. Lo primero es Estado de Derecho e infraestructura de instituciones funcionales. Después, una relación interdependiente entre inflación, tasas de interés, déficit presupuestal y deuda pública externa. Los precios deben estar a niveles estables y las tasas de interés bajas para el fomento de la inversión y el empleo. La deuda pública no debe ser excesiva, al igual que el déficit presupuestal.

2.- Microeconomía competitiva. Producir bienes y servicios que tengan precios iguales o menores que los de otros países. Las empresas deben incorporar el desarrollo tecnológico para aumentar la productividad. Las empresas que se internacionalizan tienen mayores posibilidades de crecimiento. Para México, estar en el T-MEC le permite avanzar en una microeconomía competitiva.

3.- Inversión en capital humano. La importancia de la inversión en capital humano se advierte en un estudio del Banco Mundial con 292 países que determinó que solo el 16% del crecimiento económico se puede atribuir al capital físico (maquinaria, equipo e infraestructura), el 20% proviene del capital natural y el 64% se atribuye al capital humano y social, particularmente educación, salud y seguridad social.

Se requiere de fuertes redes de protección social para las familias, así como promover la inclusión social que supere, aunque sea parcialmente, la segregación de origen social que crean las diferencias de clase.

4.- Apertura a la economía internacional. Es el escenario para absorber innovaciones, para captar inversión en bienes de capital, para realizar mayores exportaciones. Es necesario tener una política de incentivos fiscales y financiamiento accesible, de acuerdo con políticas de desarrollo productivo. También la creación de zonas económicas para el desarrollo regional, creando una infraestructura útil. La creación de bancos de desarrollo para promover grandes inversiones.

El mundo ofrece experiencias valiosas para intentar aplicarlas considerando la capacidad para absorberlas.