TEPJF se queda incompleto nuevamente

Este jueves se llevó a cabo la última sesión pública del TEPJF presidida por Mónica Soto, así como la última con un pleno completo, ya que la magistrada Janine Otálora Malassis también se despidió del cargo.

Al ofrecer una palabras previó al inicio de la sesión, Mónica Soto agradeció a sus pares por su trabajo durante los dos últimos procesos electorales, “pues estuvimos ahí siempre para resolver en tiempo y forma todos los medios de impugnación que se pusieron a nuestra discusión en todas y cada una de las sesiones”.

Destacó que siempre estuvieron “juntos para dar respuesta siempre puntual. Nunca tuvimos un problema para sesionar por falta de quorum”, subrayó.

También recalcó que esta será por lo pronto y por un tiempo la última Sesión en donde estará integrado el Pleno con las siete magistraturas, un Pleno que también atendió proceso relevantes como “la calificación de no sólo de la elección presidencial de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sino también la calificación de la primera elección judicial en México, pues fueron momento en donde siempre coincidió nuestra visión de jueces de última instancia para estar aquí… Nunca titubeamos para cumplir con nuestro deber”.

Finalmente, y pese a que reconoció que le solicitó no hacerlo, Mónica Soto llamó a reconocer el trabajo y la trayectoria de la Magistrada Janine Otálora Malassis.

“Sé que me pidió de manera expresa que fuera una sesión exclusivamente jurisdiccional, pero no es posible retirarnos, Magistrada Otálora, sin hacerle un reconocimiento a su trabajo, a su trayectoria, a su fortaleza y a lo que ha aportado a este Tribunal Electoral y lo que también ha aportado con su firmeza en sus decisiones, a veces compartidas y a veces no, pero siempre válidas y constitucionales, tanto las suyas como las de cada una y cada uno de nosotros en este Tribunal”, expresó Soto Fregoso ante una Janine Otálora visiblemente conmovida.