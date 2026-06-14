Tamaulipas se afianza como la plataforma energética, logística y comercial de México: Américo Villarreal

Afirma que el estado vive una transformación histórica que busca generar beneficios concretos para la población mediante empleos mejor pagados y nuevas oportunidades para la población.

Puertos, aduanas, carreteras, energía e infraestructura forman parte de una visión de desarrollo impulsada junto con la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la competitividad de México desde Tamaulipas.

Ciudad Victoria, TAMPS. – El gobernador Américo Villarreal sostuvo que, como resultado de una visión de desarrollo con humanismo mexicano impulsada por los gobiernos federal y estatal, Tamaulipas vive una transformación histórica que lo posiciona como la principal plataforma logística, energética y comercial del país en beneficio de la población.

Durante la emisión número 21 del programa Diálogos con Américo, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, afirmó que la entidad atraviesa una nueva etapa de crecimiento que la proyecta como uno de los polos estratégicos más importantes para el desarrollo nacional.

“Tamaulipas es la plataforma logística nacional”, sostuvo el mandatario al destacar que el estado cuenta con una ubicación geográfica privilegiada, una sólida infraestructura de transporte, una creciente capacidad energética y una posición estratégica en el comercio binacional con Estados Unidos.

Destacó que detrás de esta transformación existe una visión integral que no solo busca atraer inversiones, sino generar beneficios concretos para la población mediante la creación de empleos, la demanda de mano de obra especializada y nuevas oportunidades para miles de tamaulipecos y tamaulipecas.

“Somos una potencia en situación energética, somos una potencia en comercio binacional, somos una potencia en logística de movilidad con todas las facilidades: cinco aeropuertos internacionales, tres puertos de altura, mil 400 kilómetros de líneas ferroviarias, 14 mil kilómetros de líneas de carretera —que conectan a Tamaulipas con los principales centros productivos del país y con el mercado más importante del mundo—, todo esto nos va dando la oportunidad en esta posición geográfica privilegiada”, indicó Villarreal Anaya.

El gobernador recordó que Tamaulipas concentra 19 de los 43 cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, de los cuales 11 están destinados al intercambio comercial y ocho al tránsito turístico y vehicular. Además, moviliza el 42 por ciento de toda la carga terrestre que cruza entre ambos países y concentra el 54 por ciento del intercambio ferroviario México–Estados Unidos.

A ello se suma la fortaleza marítima de la entidad. Los puertos de Tampico y Altamira han consolidado a Tamaulipas como la tercera economía marítima del país, mientras que el Puerto del Norte, en Matamoros, abre nuevas oportunidades para la industria energética y el comercio internacional.

Villarreal Anaya destacó que esta visión cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha incorporado a Tamaulipas dentro de los proyectos estratégicos nacionales para fortalecer la infraestructura, la conectividad y la competitividad del país, permitiendo mirar nuevamente hacia el norte como una región clave para el desarrollo económico nacional.

Entre los proyectos prioritarios mencionó la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, incluida dentro de los 14 proyectos estratégicos nacionales de agua, así como el Corredor Golfo Norte, concebido para fortalecer el comercio y descongestionar los principales ejes carreteros del país.

ENERGÍA

En materia energética, explicó que Tamaulipas genera actualmente entre 8 mil 400 y 8 mil 500 mega watts y que la entidad se encuentra en proceso de ampliar significativamente su capacidad mediante nuevas inversiones en generación eléctrica, energía eólica y parques fotovoltaicos.

“Se está construyendo una nueva planta de ciclo combinado en Altamira y nos han autorizado recientemente y tuvimos una reunión de trabajo con varias empresas para incrementar nuestra capacidad de generación de energía eólica a través de estos aerogeneradores y también a través de la instalación de parques fotoeléctricos.

Esto sin duda en estos próximos años, en el mediano y corto plazo nos va a transformar en ser la primera entidad con mayor capacidad de producción energética a nivel nacional y que es una característica muy importante porque casi consumimos nosotros alrededor del 65% de la energía que generamos; este superávit es lo que da la oportunidad de que la CFE, a través de sus nodos de distribución, pueda también abastecer a otras entidades con esta gran capacidad industrial”.

CAMPO TRIÓN

El gobernador destacó además la relevancia estratégica del Campo Trión, considerado uno de los desarrollos petroleros más importantes en aguas profundas y ultra profundas del Golfo de México, así como las operaciones vinculadas a la exportación de gas natural licuado frente a las costas tamaulipecas.

Mencionó que se prevé que Trión inicie producción en 2028 y que podría aportar entre 110 mil y 130 mil barriles diarios de petróleo de alta calidad. Indicó que este proyecto ya genera movimiento de personal especializado, servicios marítimos, logística portuaria e inversiones vinculadas al sector energético.

EDUCACIÓN

Villarreal Anaya señaló que Tamaulipas ocupa el sexto lugar nacional en actividad productiva y mantiene uno de los niveles más bajos de desocupación del país. Esta dinámica, dijo, obliga a fortalecer la formación técnica y profesional para responder a las necesidades de una economía cada vez más vinculada al comercio internacional, la industria manufacturera, la energía y los servicios logísticos especializados.

Afirmó que el verdadero desafío no consiste únicamente en construir infraestructura, sino en preparar nuevas generaciones para aprovechar las oportunidades que ya están llegando al estado.

“Tenemos que tener una juventud con esa capacidad y esa formación para ver este futuro que está aquí a la vuelta de la esquina y no ser simples espectadores, sino ser actores de estas grandes oportunidades”, afirmó.

El gobernador apuntó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los institutos tecnológicos y los centros de formación profesional orientan cada vez más sus programas académicos hacia disciplinas vinculadas con la innovación, la tecnología y la economía del conocimiento.

“Ahora la formación de nuestros jóvenes está en microelectrónica, ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica y semiconductores. Son las disciplinas pertinentes para actuar en esta gran oportunidad que da nuestra entidad”, expresó.

FORTALEZA INDUSTRIAL

Como ejemplo de la diversificación económica de la entidad, Villarreal Anaya destacó que Tamaulipas es primer lugar nacional en la industria petroquímica; tercer lugar en fabricación de accesorios electrónicos y equipos de generación eléctrica; cuarto lugar en la producción de equipos de comunicación, cómputo, medición e imagen, así como en la fabricación de maquinaria especializada para la construcción y la industria pesada.

Estas actividades, afirmó, generan empleos mejor remunerados y elevan las oportunidades de desarrollo para las familias.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Entre los proyectos con mayor impacto para el futuro inmediato, Américo Villarreal mencionó el Puerto Seco Multimodal de Ciudad Victoria, concebido como un centro logístico capaz de integrar transporte carretero, ferroviario y aéreo en un mismo punto, lo que permitirá optimizar cadenas de suministro, facilitar operaciones de comercio exterior y convertir a la capital tamaulipeca en un nodo estratégico nacional e internacional.

El gobernador subrayó que todos estos proyectos responden a una visión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la competitividad del país y generar bienestar desde las regiones.

En ese contexto, destacó iniciativas como el Corredor Golfo Norte, la ampliación de puentes internacionales, la modernización de aduanas, el fortalecimiento de los puertos de altura y la construcción de nuevos ejes carreteros que permitirán agilizar el comercio, atraer inversiones y crear más oportunidades de empleo para las actuales y futuras generaciones de tamaulipecos.

Finalmente, Américo Villarreal sostuvo que todo este proceso de transformación tiene como propósito central mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas y construir una prosperidad compartida basada en los principios del humanismo mexicano.