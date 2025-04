Suman 41 decesos de migrantes en frontera con Estados Unidos

En lo que va del 2025, al menos 41 personas migrantes han perdido la vida entre la frontera de México con Estados Unidos; si bien esta cifra es significativamente menor (73%) a las 152 muertes registradas en el mismo periodo de 2024, también indica que pese a las políticas del presidente Donald Trump, los migrantes siguen arriesgándose por llegar a EU.

De acuerdo con datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre enero y hasta el pasado 5 de abril, cerca de 41 personas migrantes, incluido un menor de edad, fallecieron en la ruta migratoria de la frontera de México con Estados Unidos.

De estas muertes, se reporta que cuatro fueron por ahogamiento; cuatro por las condiciones ambientales extremas del camino o por la falta de albergue, comida, agua durante el trayecto.

Hubo otros dos fallecimientos por accidentes; dos más por choques automovilísticos y uno más por enfermedad.

No obstante, también se indica que en la gran mayoría de los casos (28), no fue posible determinar las razones de su deceso ni su género, debido a la escasa presencia humana a lo largo de las fronteras, la vastedad de los territorios, y los terrenos inhóspitos, por lo que en muchos casos los restos de las personas son encontrados mucho después de ocurridos los fallecimientos, cuando ya no es más posible establecer la causa de estos.

El proyecto de la OIM subraya que en las últimas dos décadas, el cruce fronterizo entre México y los Estados Unidos se ha convertido en el escenario de una grave crisis en materia de derechos humanos.

Destaca que al hablar del continente americano, la frontera entre México y los Estados Unidos es donde más muertes ha registrado el Proyecto Migrantes Desaparecidos desde que comenzó en 2014, ya que a la fecha han muerto al menos 6,512 migrantes.

“El aumento en los controles y la vigilancia de la migración en todo México ha hecho que las personas deban recurrir a rutas más remotas y clandestinas”, advierte la organización.

Las muertes de migrantes en la frontera entre México y EU suman 41 casos; la mayoría se debe a causas mixtas o desconocidas.GRÁFICO: EL ECONOMISTA

Sheinbaum

Ayer Claudia Sheinbaum, presidenta de México, defendió la política migratoria de su gobierno luego de que diera a conocer que el Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares le realizó preguntas sobre el tema.

Mohammed Charef, relator del Comité, pidió cifras sobre la liberación de menores de los centros de detención tras la reforma a la Ley de Migración en 2022, así como información sobre las herramientas empleadas para evitar retornos forzados.

Por su parte, Pablo Ceriani Cernadas, otro de los expertos, preguntó qué acciones diplomáticas realiza México para promover la regularización de migrantes mexicanos en Estados Unidos, especialmente quienes han trabajado por años en el sector agrícola.

La mandataria afirmó que se dará seguimiento a la información.