Aumenta a 20 el número de fallecidos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La cifra de muertos por la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, Iztapalapa, aumentó a 20 víctimas a ocho días del siniestro, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Al corte de las 10:00 horas de este miércoles 17 de septiembre, la dependencia precisó que 31 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 31 ya fueron dadas de alta.

Entre los fallecidos se encuentra Eduardo Romero Armas, de 30 años, quien murió en el Hospital de Traumatología “Victorio de la Fuente Narváez”. El joven se desempeñaba como repartidor de plataforma y conducía su motocicleta cerca del puente al momento de la explosión.

Un accidente de gran magnitud

El 10 de septiembre, una pipa que transportaba casi 50,000 litros de gas LP volcó y explotó en esta concurrida intersección de la capital. El estallido provocó una onda expansiva de hasta 700 metros, que alcanzó a decenas de vehículos particulares, de carga y transporte público, además de dañar viviendas cercanas.

En el lugar se incendiaron al menos 32 automóviles y decenas de personas resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado, muchas de ellas de gravedad.

El puente La Concordia, donde ocurrió la tragedia, conecta varias autopistas hacia Puebla y se ubica sobre la calzada Ignacio Zaragoza, una de las principales vialidades de acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La zona es considerada una de las más transitadas y pobladas de la capital.