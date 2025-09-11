Tras explosión de pipa en La Concordia, autoridades coordinan con aseguradoras coberturas e indemnizaciones

Tras la explosión de una pipa de gas LP en el puente La Concordia, en Iztapalapa, las compañías aseguradoras se mantienen en comunicación con las autoridades para identificar las coberturas vigentes en las pólizas relacionadas con este tipo de eventualidades y proceder con el pago de indemnizaciones.

Así lo informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), la cual además aseguró que las aseguradoras involucradas en la atención de este caso ya activaron los protocolos establecidos de comunicación y atención para casos de siniestros de alto impacto o con víctimas mortales.

“Desde la AMIS esperamos que esta lamentable situación se resuelva a la brevedad y se dé la mejor atención a las víctimas y asegurados. Asimismo, hacemos un llamado a reforzar las medidas de prevención para evitar que hechos como éste se repitan en el futuro”, dijo la AMIS.

Asimismo, la Asociación destacó que este lamentable suceso, que ha dejado hasta ahora un saldo de ocho personas muertas y 94 heridas, “subraya la importancia de que todos los vehículos que transitan por calles y avenidas cuenten con una póliza de responsabilidad civil, que permite hacer frente a los daños ocasionados a terceros en caso de un siniestro.