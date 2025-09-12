Ruptura de casquete tras choque habría causado incendio de la pipa: FGJCDMX

El Gobierno de la Ciudad de México, actualizó este viernes cerca de las 15:00 horas las cifras de afectación por la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado miércoles 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

El número de personas fallecidas asciende a 10, mientras que 54 personas permanecen hospitalizadas en diversos nosocomios locales y federales. Adicionalmente, 22 personas han sido dadas de alta tras recibir atención médica.

El Gobierno capitalino informó que mantiene acompañamiento integral a las víctimas y sus familias, que incluye apoyo psicológico, jurídico y social. A partir de hoy se instalarán módulos de comida caliente que proporcionarán alimentación a los familiares que permanecen en las afueras de los hospitales. Asimismo, se otorgará un apoyo económico solidario para gastos de traslado y alimentación, priorizando a las cabezas de familia de los fallecidos y hospitalizados.

Avanzan peritajes

En el ámbito de la investigación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que continúa con las diligencias periciales correspondientes.

Los avances preliminares indican que el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su posterior ignición. La dependencia aclaró que no se encontraron baches ni daños en el asfalto que hubieran contribuido al accidente.

La Jefa de Gobierno reconoció la labor de los aproximadamente 1,500 elementos de los equipos de emergencia, entre ellos el Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, que participaron en las labores de rescate y atención de la emergencia.