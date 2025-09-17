Sube a 19 la cifra de muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

El saldo de fallecidos por la explosión de un de pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa ascendió a 19 personas, con la muerte de dos víctimas más la noche del martes.

La Ciudad de México se vio sacudida el pasado miércoles por estallido del vehículo que transportaba casi 50,000 litros de gas cuando circulaba por la populosa caldía de Iztapalapa.

Según el nuevo balance oficial, 32 personas siguen hospitalizadas, mientras que 33 ya han sido dadas de alta.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía local, es probable que el accidente se haya producido porque el vehículo pesado viajaba con exceso de velocidad.

Las pesquisas determinaron también que el tanque del camión presentó una rotura tras chocar con un objeto sólido, lo cual permitió la fuga del gas y su ignición.

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, ha dicho que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles en la capital para evitar nuevas tragedias.