Explosión de pipa en Iztapalapa: ¿Cuáles son las dos líneas de investigación?

El saldo actualizado por la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, asciende a 94 personas lesionadas, entre ellas ocho fallecidas, informó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, en conferencia de prensa.

Entre los heridos, 67 permanecen hospitalizados con los siguientes estados de salud, de los cuales 22 en estado crítico; seis en estado grave; y 39 delicados.

Adicionalmente ya fueron dadas de alta 19 personas.

Brugada Molina anunció que el Gobierno de la Ciudad brindará atención a las familias afectadas, que incluyen, apoyo económico inicial para gastos de emergencia y traslados.

El gobierno capitalino hará un censo detallado para identificar necesidades específicas, especialmente en familias cuyos familiares afectados sean de jefas y jefes de familia.

Así como atención psicológica, servicios funerarios y asesoría jurídica gratuita.

Peritajes

La Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) continuna los peritajes para determinar causas y responsabilidades; la titular Bertha Alcalde informó que el chofer permanece hospitalizado, en situación delicada bajo custodia, en calidad de no detenido.

Se destacó la colaboración con el Gobierno Federal (incluida la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) y la Presidencia de la República para investigar a la empresa responsable Silza, subsidiaria de Grupo Tomza.

Una de las lineas de investigación es el exceso de velocidad, aunque aún están por concluir los primeros peritajes, informó Alcalde.

Otra línea de investigación es el incumpmimiento de los requisitos regulatorios por parte de la empresa.

Los lesionados reciben atención en 19 hospitales federales y locales, según la gravedad de sus lesiones. La Jefa de Gobierno reiteró el compromiso de garantizar su recuperación y no impunidad en el caso.

Los delitos involucrados son homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad.

Todavía no se realizan las primeras entrevistas a la empresa, ni al chofer, por lo cual permanece en calidad de investigada, "lo importante es que la empresa está en la disposición" de colaborar con la fiscalía y asumir su responsabilidad, señaló Brugada.

La pipa provenía de Texcoco-Lechería rumbo a Puebla.

Se descartó que la empresa tenga contratos de servicio con el gobierno de la Ciudad de México, sin embargo se confirmará esta información con la Secretaría de Finanzas local.

Al momento hay siete hombres fallecidos y una mujer, de los cuales dos personas están en calidad de desconocidas. Cada ocho horas el gobierno actualizará la información del caso.

La jefa de gobierno capitalino hará un recorrido por los hospitales que atienden a las víctimas.