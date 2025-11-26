SSPC reporta desaparición de dos agentes en Jalisco

Dos agentes de inteligencia que realizaban investigaciones en Jalisco, con fuerte presencia de bandas de narcotraficantes, se encuentran desaparecidos, informó este miércoles la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de una tarjeta informativa, la dependencia detalló que los agentes se dirigieron a la ciudad de Guadalajara en un vehículo oficial cuando se perdió contacto con ellos.

"Dos elementos de esta institución, quienes realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito y la desarticulación de células criminales en el estado de Jalisco, se encuentran en calidad de no localizados", detalló la SSPC.

En ese estado surgió el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos del país y que ha lanzado ataques directos contra las fuerzas de seguridad.

El vehículo en el que viajaban fue localizado en Zapopan, un municipio de Guadalajara donde han sido capturados presuntos criminales y se han localizado fosas clandestinas con numerosos cadáveres.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, ha reforzado las tareas de inteligencia para combatir a los cárteles desde que asumió el cargo, hace poco más de un año.

En junio de 2020, cuando era jefe de la policía de Ciudad de México, García Harfuch resultó herido en un espectacular atentado en momentos en que circulaba en su vehículo oficial por Paseo de la Reforma.

De hecho, dos de sus guardias y una mujer que pasaba por la zona murieron. Señaló como responsable del ataque al CJNG, designado este año como organización terrorista por Estados Unidos.