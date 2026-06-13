Todo sobre la nueva credencial para votar: género, seguridad y protección de datos

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó la presentación oficial de su nuevo modelo de Credencial para Votar, el cual incorpora diversas innovaciones tecnológicas y herramientas de inclusión con el propósito de reafirmar este documento como uno de los medios de identificación más confiables y robustos en México.

Las consejeras integrantes de la Comisión del Registro Federal de Electores, Carla Humphrey Jordan, en calidad de presidenta, y Blanca Cruz García, acompañadas por el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán, detallaron las características del nuevo formato.

Se precisó que la credencial ahora cuenta con 25 elementos de seguridad que fueron diseñados específicamente para prevenir cualquier intento de falsificación o vulneración.

Tecnología y protección

El diseño renovado incluye las siguientes innovaciones:

U n elemento ópticamente variable sobre la fotografía y los datos personales .

I ntegración de impresión arcoíris .

M icrotextos .

E fectos de realce .

P atrones debilitados .

E lementos táctiles en relieve.

Asimismo, la credencial incorpora códigos QR de alta seguridad, bidimensionales y con mayor capacidad de información, los cuales podrán ser leídos a través de una aplicación móvil compatible con sistemas Android e iOS para verificar la autenticidad de los datos.

En el reverso del documento se han añadido componentes adicionales, tales como fotografía a color, los escudos de las 32 entidades federativas y mapas con tintas especiales.

Estas medidas se complementan con datos visibles mediante luz ultravioleta, nuevas tintas y efectos gráficos de alta resolución que garantizan la integridad del documento y la correspondencia entre sus caras. El nuevo modelo se clasifica bajo el tipo “I” para territorio nacional y el “J” para residentes en el extranjero.

Inclusión y accesibilidad

El Instituto enfocó sus esfuerzos para transformar la credencial en un instrumento que reconozca la diversidad. El nuevo modelo permite incorporar la identidad de género autopercibida, ofreciendo las opciones “H” para hombre, “M” para mujer y “NB” para personas no binarias.

Adicionalmente, se puede incluir la autoidentificación indígena o afromexicana si así lo solicita la ciudadanía. En cuanto a la accesibilidad física y digital, la tarjeta cuenta con una muesca diseñada para personas con debilidad visual, así como funciones tecnológicas que permiten la reproducción en audio de los datos del titular al realizar el escaneo del código QR.

Capacidad operativa y vigencia

Sobre la importancia de estas actualizaciones, la consejera Carla Humphrey Jordan destacó que la credencial sigue consolidándose como un símbolo de igualdad y reconocimiento. Por su parte, la consejera Blanca Cruz García puntualizó que esta evolución representa un avance significativo desde 1976, logrando una solidez importante en el documento.

Para la manufactura de estas identificaciones, el Centro de Producción de Credenciales del INE cuenta con infraestructura de vanguardia, con una capacidad instalada para producir hasta 90,000 unidades diarias.

El contrato vigente para esta labor abarca el periodo del 1 de junio de 2026 a mayo de 2031, tiempo durante el cual las credenciales previas (tipos “E”, “F”, “G” y “H”) conservarán su validez legal. Al acto de presentación también asistió la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino.