CURP certificada: así la puedes obtener en línea

Con el regreso a clases para el periodo 2025-2026, también se reanuda el trámite o renovación de algunos documentos como la Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual es importante en el nivel básico escolar. No obstante y debido a que ya es muy fácil de obtener, las instituciones requieren que esta no exceda más de tres meses o al menos que corresponda al año en curso.

¿Qué es la CURP?

La CURP es un código alfanumérico de 18 caracteres utilizado como instrumento para registrar e identificar en forma individual a todas las personas habitantes del país, nacionales y residentes extranjeras, así como a mexicanas y mexicanos que radican en otros países.

Debido a que se ha vuelto indispensable para manejar declaraciones de impuestos, registros comerciales, escolares, afiliación a servicios de salud, entre otros, esta pronto contará con datos biométricos del individuo.

Aunque se ha dicho que la CURP biométrica no será obligatoria para la ciudadanía, y que tampoco sustituirá a la credencial de elector del Instituto Nacional Electoral (INE), no se puede dar por sentado, toda vez que -probablemente- las dependencias gubernamentales estarán obligadas a solicitar la CURP biométrica, orillando a la ciudadanía a realizar su expedición de manera voluntaria y de forma gratuita.

¿Cómo se compone la CURP?

Con 18 elementos, representados por letras y números, que se generan a partir de los datos contenidos en el documento comprobatorio de tu identidad (acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio), y que se refieren a:

El primero y segundo apellido, así como al nombre de pila

La fecha de nacimiento

El sexo

La entidad federativa de nacimiento

Elementos de la CURP.Foto EE: Cortesía

¿Cómo obtener la CURP certificada?

La CURP se certifica de manera automática cuando los datos son iguales a los del Acta de Nacimiento capturada en la plataforma nacional del Registro Civil.

CURP certificada.Foto EE: Cortesía

En caso de que la CURP aún no está certificada, se puede hacer lo siguiente:

Verifica que tu acta de nacimiento esté capturada en la plataforma nacional del Registro Civil: https://www.gob.mx/ActaNacimiento/ Si no está capturada, o bien, presenta errores, comunícate a tu Registro Civil para que te informen el trámite que debes realizar: https://www.gob.mx/actas/articulos/digitalizacion-y-correcion-de-actas?state=published “¡Cuando tu Acta de Nacimiento se incorpore o tus datos se corrijan, tu CURP se certificará automáticamente!”

Nota:

Se aconseja que en caso de que la Acta de Nacimiento sí esté capturada en la plataforma nacional con los datos correctos y aún así la CURP no está certificada, se deberá acudir a un Módulo CURP para realizar el procedimiento correspondiente.