El farol del Despacho Oval

En el marco de la revisión formal del T-MEC, el presidente estadounidense Donald Trump ha vuelto a recurrir al amago estridente en contra de sus socios comerciales. Desde el Despacho Oval, el mandatario del vecino país del norte afirmó categórico que Estados Unidos de América “no necesita nada” de México y Canadá, dejando en suspenso la supervivencia del tratado comercial.

Estas recientes declaraciones del presidente estadounidense no deben leerse como una revelación de alta estrategia económica, sino como lo que verdaderamente son: El disparo de salida de una durísima guerra de nervios orientada a la extorsión política. Trump, al asegurar que su país no requiere de los automóviles mexicanos, la madera canadiense o la energía de sus vecinos, apela a un nacionalismo económico nostálgico que choca de frente con la realidad de los datos.

La noción de que la mayor potencia del mundo puede operar como una isla autosuficiente es una falacia, ya que Norteamérica no es una suma de mercados aislados, sino un ecosistema profundamente interconectado. Las cadenas de suministro de la región, particularmente en el sector automotriz, aeroespacial y tecnológico, se han tejido durante más de tres décadas.

Desmantelar el T-MEC bajo el argumento de que sus socios “necesitan todo y no dan nada” no generaría un renacimiento industrial en Michigan; provocaría un choque inflacionario inmediato para el consumidor estadounidense y un colapso en la competitividad de sus propias empresas globales.

Frente a la pirotecnia verbal de Washington, México, en la persona del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acude a la mesa de negociación no como un subordinado suplicante, sino como una potencia manufacturera indispensable. El país cuenta con activos estructurales que el discurso proteccionista no puede desaparecer por decreto.

El liderazgo comercial consolidado de México se ha arraigado en la Unión Americana como su principal socio comercial, capturando el terreno que las tensiones geopolíticas le han arrebatado a China. Además, cuenta con ventaja geográfica y el nearshoring. La cercanía física y la sincronía de husos horarios son el epicentro de la relocalización de cadenas de suministro, un fenómeno irreversible que abarata costos logísticos vitales para la industria norteamericana.

A diferencia del envejecimiento laboral que enfrenta el vecino país del norte, México posee una fuerza de trabajo joven, altamente especializada en sectores complejos como la ingeniería automotriz, la electrónica y la aeronáutica, cuya sustitución en suelo estadounidense resulta inviable a corto y mediano plazo.

Así mismo, la nación cuenta con una red de infraestructura integrada. Los corredores logísticos y ferroviarios interestatales conectan las plantas del Bajío y del norte mexicano directamente con el corazón industrial de la Unión Americana, funcionando como un solo engranaje.

Canadá, por su parte, sigue siendo un proveedor crítico e insustituible de recursos estratégicos. No hay sorpresas en el libreto de Washington. Al decir que “tienen que tratarnos mejor”, Trump está fijando un umbral alto para obligar a los gobiernos de Ciudad de México y Ottawa a sentarse a la mesa de negociaciones desde una postura de debilidad y concesión defensiva. Frente a esto, la respuesta de los socios comerciales no puede ser el pánico ni la sumisión pasiva. La viabilidad económica de la región exige que el pragmatismo técnico y la interdependencia real terminen imponiéndose sobre la retórica incendiaria del Despacho Oval.

El quid de la cuestión reside en la “cláusula de revisión” (o cláusula sunset) que el propio Trump impulsó al enterrar el antiguo TLCAN. El mandatario presume hoy que el mayor logro de aquel texto fue “el derecho a rescindirlo”. Esta arquitectura legal está diseñada, precisamente, para generar la inestabilidad que hoy presenciamos. Para Trump, el T-MEC nunca fue un pacto de cooperación permanente, sino un canje de rehenes modificable según sus prioridades político-electorales o de seguridad, vinculando de manera arbitraria los aranceles y el libre flujo comercial con la contención migratoria y el combate al narcotráfico.

Sin embargo, la profunda interdependencia es lo que activa el verdadero escudo defensivo de México: Los empresarios, corporativos y gobernadores estadounidenses. El T-MEC no se revisará en un vacío político; se discutirá bajo la intensa presión del lobbying de Wall Street, la Cámara de Comercio de Estados Unidos de América (US Chamber of Commerce) y las poderosas asociaciones de la industria automotriz y agropecuaria norteamericana.

Para los líderes de sectores como el de Detroit (General Motors, Ford, Stellantis) o los productores de maíz y soya del Midwest (el cinturón agrícola que, irónicamente, vota por Trump), una ruptura del tratado sería un suicidio financiero.

Las empresas estadounidenses han invertido miles de millones de dólares en activos fijos en territorio mexicano. Saben que perder el acceso libre de aranceles a la proveeduría de insumos intermedios de México destruiría sus márgenes de ganancia y los dejaría en desventaja global frente a Europa y Asia. Por ello, los socios comerciales de México dentro de Estados Unidos operarán como el principal contrapeso interno contra los impulsos más radicales de su propio presidente.

Serán estos actores económicos quienes recuerden a los congresistas y senadores estadounidenses -los encargados finales de ratificar cualquier cambio al tratado- que golpear a México es, inevitablemente, golpear los bolsillos de sus propios distritos electorales.

La viabilidad económica de la región exige que el pragmatismo técnico y la interdependencia real terminen imponiéndose sobre la retórica incendiaria del Despacho Oval. Al decir que “tienen que tratarnos mejor”, Trump está fijando un umbral alto para obligar a los gobiernos de Ciudad de México y Ottawa a sentarse a negociar desde una postura de debilidad.

Sin embargo, con datos duros y el respaldo de una comunidad empresarial binacional que defiende sus propias ganancias, México tiene los argumentos necesarios para demostrar que el T-MEC no es un acto de generosidad de Washington, sino un pacto de supervivencia mutua.

El T-MEC sobrevivirá, pero el costo de su renovación medirá la templanza y la estrategia de un bloque norteamericano que, le guste o no a Trump, se necesita mutuamente.