Capturan a guerrillero señalado de ordenar el asesinato de periodista en Colombia

La policía de Colombia capturó el sábado a un cabecilla guerrillero señalado como autor intelectual del asesinato en mayo de un periodista en una región minera del noroeste del país.

La violencia contra los periodistas es una herida histórica en Colombia, que vive un conflicto armado desde hace medio siglo.

Mateo Pérez, un reportero independiente de 25 años, estuvo varios días desaparecido tras viajar a una zona rural del departamento de Antioquia para cubrir los enfrentamientos de una disidencia de las extintas FARC. Pobladores locales aseguraron que Pérez fue torturado antes de ser asesinado a tiros.

A la muerte de Pérez se sumó un mes después el asesinato del comunicador Cristian Herrera en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.

Las autoridades capturaron el sábado a alias Víctor Chalá, un jefe guerrillero en Antioquia "señalado como presunto responsable intelectual y material" del asesinato de Pérez, dijo en la red social X el general William Rincón, director de la policía.

El país enfrenta su peor crisis de seguridad en la última década con atentados, masacres de civiles y ataques a la fuerza pública, en medio de frustradas negociaciones de paz impulsadas por el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que dejará el poder en agosto.

Los periodistas en Colombia enfrentan constantes amenazas por parte de grupos armados que imponen terror en varios territorios en los que fabrican cocaína, explotan minas ilegalmente y extorsionan.

Por lo menos 170 periodistas han sido asesinados en la nación sudamericana desde 1977, según la Fundación para la Libertad de Prensa.