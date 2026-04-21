"La soberanía se defiende diario": Sheinbaum en el 112 Aniversario de la Defensa de Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este martes el evento del aniversario 112 de la Defensa del Puerto de Veracruz, en el que reafirmó que la soberanía nacional es una práctica constante y no un episodio del pasado.

Durante la ceremonia oficial desde el municipio de Alvarado, la mandataria estuvo acompañada de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; los secretarios de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, además del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, e integrantes del gabinete legal.

Sheinbaum sostuvo que la dignidad de la nación descansa en la integridad de su pueblo y que, si bien México mantiene ideales de cooperación y respeto en el contexto internacional, existe una convicción inquebrantable de ser una nación libre, independiente y soberana.

En su mensaje dirigido a las Fuerzas Armadas, Sheinbaum indicó que el amor a la patria siempre debe vencer al entreguismo y la ambición. Al dirigirse particularmente a los marinos de México, señaló que los principios históricos del país están protegidos por hombres y mujeres que deben ser íntegros, leales y patriotas.

La jefa del Ejecutivo federal enfatizó que el uniforme que portan representa autoridad, pero también compasión y compromiso con la vida, instándolos a cumplir su mandato con disciplina y una sensibilidad reflejada en la protección de las historias y esperanzas de las familias mexicanas.

Como parte del protocolo en su calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, la presidenta tomó protesta a los cadetes de la generación 2025 de la Heroica Escuela Naval Militar, así como de las escuelas de Medicina y Enfermería Naval.

Durante este acto, encabezó la entrega de 21 espadines a los estudiantes con mejor aprovechamiento académico, símbolo del inicio de su formación en el mando. Asimismo, realizó el pase de lista de honor en memoria de los héroes de 1914 y 1847, ceremonia que fue acompañada por el toque de silencio de la banda de guerra y una salva de fusilería.

Al rememorar la invasión estadounidense de 1914, la titular del Ejecutivo destacó que el puerto de Veracruz es "historia viva" y un ejemplo de que la dignidad nacional no se rinde ante la falta de ventajas materiales cuando se tienen principios.

Además destacó el valor del cadete Virgilio Uribe y del teniente José Azueta, quienes junto al pueblo veracruzano demostraron que la dignidad nacional no se rinde.

La mandataria concluyó que la Armada de México es una institución al servicio de la gente, encargada de vigilar los mares y auxiliar a las comunidades en sus momentos más difíciles.