Sismo de magnitud 5.8 remece la frontera entre México y Guatemala

Un sismo de magnitud 5.8 sacudió la tarde de este viernes la frontera entre México y Guatemala.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) detalló que el movimiento telúrico se registró en punto de las 14:06 horas y el epicentro se localizó a 12 kilómetros al noreste de Huixtla, Chiapas.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas dijo a través de la red social X fueron activados sus protocolos para atender a la población.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que al momento no se han reportado afectaciones en la zona cercana donde fue percibido el sismo. "Se mantiene el monitoreo" detalló.