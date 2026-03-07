Día de la Mujer: Radiografía de la mujer emprendedora

Las mujeres tienen una participación cada vez mayor en el sector del emprendimiento en México.

De acuerdo con la más reciente edición de Radiografía del Emprendimiento de ASEM, las compañías creadas por mujeres tardan en promedio 2.5 años para ser rentables y su operación es de 5.8 años.

El sector en el que más emprenden es en venta de servicios o productos (3 de cada 4 proyectos).

Poco más de las mujeres emprendedoras en el país tienen hijos y el 46% cuenta con estudios de educación superior.

La gran mayoría de las emprendedoras inicia sus proyectos con recursos propios (90 por ciento).

Y el 80% de estas emprendedoras no ha recibido apoyo de instituciones o financiamiento externo.