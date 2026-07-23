Los intocables y sus privilegios

Vivir es nacer a cada instante. Erich Fromm

Gran alboroto continua desde varios frentes, de esa oposición en la negación de los cambios a la vista, donde se critica el sistema judicial que es perfectible, porque los acordeones no tuvieron sanciones ni límites, es cierto; pero también tenemos que considerar la depuración de las instancias impartidoras de justicia, desde el primer respondiente.

Por supuesto que transitamos en esa delgada línea, entre la inquietud y el miedo, la aplicación selectiva de los hechos consumados, ejemplo de los posibles delitos cometidos por servidores públicos en aduanas y puertos, aeropuertos también, que da como resultante un daño enorme para las arcas de un gobierno, que no debe permitirse ni una milésima de salvoconductos.

Un exgobernador que continúa con licencia, atrincherado en uno de sus domicilios en Sinaloa no es asunto menor, Muñoz Rocha debe responder ante la justicia mexicana en primera instancia, o donde están los convenios de colaboración con Estados Unidos, para que en la seriedad que debe resultar estos asuntos de estado, intercambien información de lo que todos hablan, pero nadie prueba.

Así ha sido condenado a confesión de parte el “Mayo” Zambada en una especie de santa inquisición, sin derecho a nada, por las atrocidades de las cuales de arrepiente, cuando le quedan unos cuantos años de vida, por la condición de su salud y el encierro de la sentencia de cadena perpetua, más un pago gigantesco de millones de dólares, imposible de pagar declaró su abogado.

Tantos y tantos años en el concurso de los enlaces con funcionarios de todo tipo, de otra manera no se explica las toneladas de drogas, desde mariguana hasta fentanilo, que inundó ciudades norteamericanas, además de causar miles de muertes en territorio mexicano, directas y colaterales, prueba de ello son los cientos de fosas que siguen apareciendo a lo largo y ancho de este país de simulaciones.

La lista de asesinatos y daños a la inversión privada que viene del exterior es irreversible, sin paz social e inseguridad en las calles y en todo lugar, es un mal augurio de que las cosas siguen mal, no se deben permitir los excesos en el poder, los privilegios deben acotarse, porque las muertes de alcaldes en funciones o no, regidores, representantes de partidos políticos y hasta periodistas es secuencial e interminable, a manos de interrogantes, en carpetas de “investigación” sin ningún tipo de avances.

Damos paso a las deudas contraídas, en ese despliegue mediático de dejar de hacer, dejar pasar, con una justicia selectiva al parecer en el caso específico de Ernesto Ruffo y siete detenidos más, con las implicaciones políticas por ser miembro del partido Acción Nacional, quienes alzan la voz a medias, no vaya a ser que se deriven en otras investigaciones o detenciones sin mediar la presunción de inocencia.

Estamos sin sorpresas ante injusticias de la que debe ser una impartición de justicia transparente, con suficientes elementos de prueba, los que si están documentados y denunciados en el “huachicol fiscal” del sexenio anterior, pero hasta allá no alcanza el compromiso y la seriedad para deslindar responsabilidades de ese lastimoso pasado aún reciente.

Los polvos de las complicidades hacen su tarea, los acuerdos lejos del centro del poder presidencial, cubren con el manto de la impunidad a senadores con licencia cobrando sus “dietas”, diputados federales y ex servidores públicos intocables por ahora, porque hay un mar de fondo y de una danza de incontables historias dantescas.

ENTRE LÍNEAS

Nuevamente una intensa lluvia dejó a causa de ello, inundaciones en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la avenida Insurgentes Norte, porque las autoridades locales están más ocupadas en lo que sigue políticamente, que limpiar coladeras, desagües pluviales, retirar basura y cacharros de sus calles. Si ni de los grandes hoyancos se ocupan, porque no son baches, menos les preocupan las afectaciones de las lluvias a miles de ciudadanos de a pie y en automóviles la noche de anoche. Y lo que falta hasta noviembre al menos.